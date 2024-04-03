Мобілізація з 25 років: юрист у питаннях армії сказав, що це змінить

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку. Верховна рада голосувала за цей законопроєкт ще у 2023 році. Мобілізаційний вік тепер зменшено до 25 років.

До повномасштабного вторгнення влада збільшила призовний вік до 27 років, аби залучити більше військовозобов’язаних до проходження строкової служби, розповів 24 Каналу Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії та проходження військової служби. Він зазначив, що зараз ця норма стала неактуальною, оскільки строкової служби на період воєнного стану немає.

До теми Відтепер жінки проходять службу нарівні з чоловіком: Зеленський видав указ

Що вплине на мобілізаційні процеси

Міністерство оборони звернулася до Кабінету Міністрів, щоб той ініціював законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Це дозволить Міністерству оборони мобілізувати більше громадян, які є придатними за станом здоров’я і можуть проходити службу в армії,

– розповів юрист.

Золотухін зазначив, що ще до набуття чинності цього законопроєкту людей віком до 25 років залучали до проходження військової служби під час мобілізації.

Призивали тих, хто мав військову кафедру або раніше проходив строкову службу. Поодинокими випадками була мобілізація обмежено придатних, оскільки під час дії воєнного стану ця умова не діє,

– пояснив він.

Юрист додав, що раніше громадяни віком до 25 років могли йти до війська лише за власним, або за умов, що наведені вище.

Закон про мобілізацію: основне