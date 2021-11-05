Чи зменшилася кількість ДТП на дорогах з появою камер: дані поліції

У патрульній поліції заявили, що у місцях, де встановили системи для фіксації порушень правил дорожнього руху, кількість ДТП знизилася на 65%. Правоохоронці просять місцеві громади долучитися до встановлення камер на дорогах.

В Україні, на відміну від низки європейських країн, відкрито встановлювали камери фіксації порушень ПДР. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Цікаво Жахлива статистика: у МВС озвучили цифри смертності на дорогах у 2020 році

Статистика після встановлення камер

Після встановлення систем фіксації порушень ПДР, поліцейські склали понад 3 мільйони протоколів зі штрафами, 2,5 мільйона з яких уже оплачені. Таким чином держава отримала 500 мільйонів гривень прибутку.

Усі ці порушення зафіксували 236 встановлених камер. До кінця 2021 року їхня кількість має зрости до 270. Однак, за словами Олександра Білошицького, це лише камери. які встановлює МВС. Місцеві громади можуть своїми силами збільшити кількість камер.

Я хочу заохотити громади долучатися до системи, проводити аналіз і звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації порушень ПДР,

– заявив Білошицький.

Також перший заступник голови патрульної поліції відзначив, що організацію безпечного дорожнього руху повинне забезпечувати саме місцеве самоврядування. Окрім того, за словами Білошицького, система фіксації порушень ПДР є не каральною, а превентивною.

Останні гучні ДТП в Україні та світі