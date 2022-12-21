ЗМІ дізналися час зустрічі Зеленського й Байдена

21 грудня Володимир Зеленський вперше прибуде в США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Американський та український лідери зустрінуться біля Білого дому о 21:00 за Київським часом.

Виступ же Володимира Зеленського на спільному засіданні Конгресу планується о 23:30. Під час нього законодавці обговорять найбільшу фінансову допомогу США Україні, а також оголосять про значний новий пакет допомоги в галузі безпеки.

До теми У США підтвердили надання Україні ППО Patriot

Виступ Володимира Зеленського продемонструє підтримку США України

Так, у заяві для преси у Байдена повідомили, що виступ Володимира Зеленського на спільній сесії Конгресу продемонструє "сильну двопартійну підтримку України".

Зокрема у виданні йдеться, що законодавці США планують виділити більше грошей для України в останньому законопроєкті про витрати на 1,7 трильйона доларів. Так, бюджет включає понад 45 мільярдів доларів нової військової та гуманітарної допомоги.

Цей візит підкреслить непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, у тому числі шляхом надання економічної, гуманітарної та військової допомоги,

– йдеться у заяві адміністрації Байдена.

Що передбачає новий пакет допомоги Україні

За даними західних ЗМІ, допомога, яку повинні розглянути, стане найбільшою фінансовою допомогою США Україні з початку повномасштабної війни. Так, великий пакет військової допомоги може сягати суми в 1,8 мільярда доларів. З них близько 1 мільярда доларів буде виділено для зброї зі запасів Пентагону та 800 мільйонів доларів у вигляді фінансування в рамках Ініціативи сприяння безпеці України

Пакет військової допомоги, зокрема, включатиме: