У ЗМІ опублікували повний список осіб, проти яких РНБО помилково ввела санкції
16 жовтня 2021 , 18:37Читать новость на русском
Джерело:"Цензор.НЕТ"
Рада національної безпеки й оборони помилково запровадила санкції проти 108 осіб. Вони стосуються так званих "злодіїв у законі".
Про це на брифінгу 15 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
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ЗМІ опублікували список
Журналісти у суботу, 16 жовтня, оприлюднили імена осіб, проти яких Рада національної безпеки й оборони помилково ввела санкції, зокрема:
- Єсін Єгор 1975 року народження, громадянин Росії;
- Чантурія Іраклі 1983 року народження, громадянин Грузії;
- Лисенко Сергій 1954 року народження, громадянин України;
- Лобжанідзе Георгій 1971 року народження, громадянин України;
- Ашумов Гліб Ельбрусовіч 1982 року народження, громадянин України;
- Артемов Олександр 1968 року народження, громадянин України;
- Гвінцадзе Олександр 1974 року народження, громадянин України;
- Хмелідзе Георгій 1960 року народження, громадянин України;
- Абдулаєв Ельшад Рассул Огли 1969 року народження, громадянин Азербайджану;
- Абдулаєв Тофіг Раміль Огли 1981 року народження, громадянин Азербайджану.
Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео
Санкції РНБО проти криміналітету
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". За його словами, такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".
- Глава держави зазначив, що більшість з них перебуває не в Україні. Він наголосив, що на засіданні зробили усе, аби кількість "злодіїв у законі" незабаром і назавжди – "дорівнювала нулю".