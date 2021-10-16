У ЗМІ опублікували повний список осіб, проти яких РНБО помилково ввела санкції

16 жовтня 2021 , 18:37
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Джерело:

"Цензор.НЕТ"

Рада національної безпеки й оборони помилково запровадила санкції проти 108 осіб. Вони стосуються так званих "злодіїв у законі".

Про це на брифінгу 15 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте детальніше У санкційних списках криміналітету МВС допустило помилки щодо 108 осіб

ЗМІ опублікували список

Журналісти у суботу, 16 жовтня, оприлюднили імена осіб, проти яких Рада національної безпеки й оборони помилково ввела санкції, зокрема:

  • Єсін Єгор 1975 року народження, громадянин Росії;
  • Чантурія Іраклі 1983 року народження, громадянин Грузії;
  • Лисенко Сергій 1954 року народження, громадянин України;
  • Лобжанідзе Георгій 1971 року народження, громадянин України;
  • Ашумов Гліб Ельбрусовіч 1982 року народження, громадянин України;
  • Артемов Олександр 1968 року народження, громадянин України;
  • Гвінцадзе Олександр 1974 року народження, громадянин України;
  • Хмелідзе Георгій 1960 року народження, громадянин України;
  • Абдулаєв Ельшад Рассул Огли 1969 року народження, громадянин Азербайджану;
  • Абдулаєв Тофіг Раміль Огли 1981 року народження, громадянин Азербайджану.
Зверніть увагу! Повний список імен – читайте за посиланням.

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео

Санкції РНБО проти криміналітету

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". За його словами, такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".
  • Глава держави зазначив, що більшість з них перебуває не в Україні. Він наголосив, що на засіданні зробили усе, аби кількість "злодіїв у законі" незабаром і назавжди – "дорівнювала нулю".
Автор: Олег Васьків