ЗМІ показали повстанців у Малі, які тримають український прапор після розгрому вагнерівців

Ексклюзивну фотографію показало видання Kyiv Post вдень 29 липня.

Можливо, в Малі загинув пропагандист "Білий" із каналу GREY ZONE – неофіційний рупор ПВК "Вагнера". І відомий командир вагнерівців Антон Єлізаров із позивним "Лотос", який керував наступом на Соледар і Бахмут. Про їхню загибель написали в низці пропагандистських пабліків.

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У ЗМІ виклали фото туарегів з прапором України

Ця фотографія ніби вказує на підтримку України туарегами, які переслідували найманців "Вагнера" по всьому африканському континенту,

– сказано в статті Kyiv Post.

Туареги тримають синьо-жовтий стяг після перемоги над вагнерівцями / Фото Kyiv Post

ЗМІ отримало світлину від джерел у секторі оборони та безпеки України. "Повстанці-туареги позують з українським прапором після того, як щойно завдали серйозної поразки російським державним найманцям "Вагнера" в Малі", – ідеться в підписі до неї.

Бої з ПВК "Вагнера" відбулися 25 – 26 липня в місті Тінзауатене, що неподалік від кордону Малі з Алжиром. Було вбито приблизно два десятки бойовиків, інших взяли в полон.

Росія заробляла на вагнерівцях

Найманці допомогли Москві видобувати природні ресурси в Африці. The Blood Gold Report наводить дані про золото на суму приблизно 2,5 мільярда доларів за останні два роки. Звісно, ці кошти пішли на війну проти України.

Але тепер грошей буде менше. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія буде отримувати менше замовлень в Африці. Вона намагалася вирішувати руками вагнерівців політичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи ті уряди. Але тепер світ побачив, що її можливості вже не ті.

Малі – це остання африканська країна, де у ПВК "Вагнера" був повний контроль: як над керівництвом країни, так і над видобутком золота.

Можливо, координати колони "Вагнера" туарегам злило міноборони Росії

З інших африканських країн вагнерівців витіснив "Африканський корпус", який підконтрольний міністерству оборони Росії. З Малі так не вийшло тому, що підготовлений "Африканський корпус" доєднали до групи військ "Північ", яка в травні розпочала наступ на Харківщині.

"Вони хотіли розпочати епічний наступ, швиденько усе захопити і відправити "Африканський корпус" в Малі. Але на Харківщині вони самі себе загнали у пастку, тож "Африканський корпус" продовжує сточуватися у боях на Вовчанськ", – пояснив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Отож найближчим часом "Африканський корпус" не мали відправляти в Малі, однак засідка на вагнерівців прискорить цей процес.