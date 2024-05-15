ЗМІ показали, як пораненого Фіцо терміново вивозили з місця стрілянини

У Словаччині сталася стрілянина біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду. Поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо – його негайно доправили у лікарню.

ЗМІ показали перші кадри, як Фіцо терміново вивозять з місця стрілянини. Словацьке видання Plus SK пише, що стан прем'єра вкрай важкий, інформує 24 Канал.

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Особиста охорона підіймає пораненого прем'єра та затягує до машини. Попередньо, одна з куль потрапила політику в живіт. На кадрах видно, що натовп намагається утримати нападаючого.

Як Фіцо вивозили з місця стрілянини: дивіться відео

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Деякі іноземні видання припускають, що Роберт Фіцо нібито отримав 2 – 3 постріли в живіт, груди та кінцівки. Його повезли на оперування у лікарню. Нападника затримано.