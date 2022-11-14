ЗМІ повідомили, що Лаврова госпіталізували після прибуття на G20: у Росії заперечують

Очільник МЗС країни-агресора міг потрапити у лікарню на Балі. Проте в російському міністерстві традиційно все заперечують.

Дані про госпіталізацію повідомили іноземні ЗМІ. Проте офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова це спростувала та опублікувала відео з Лавровим.

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Коли Лаврова госпіталізували

Посилаючись на офіційних осіб Індонезії, видання написало, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров доставлений до лікарні після прибуття на саміт G-20 на Балі.

Проте Марія Захарова традиційно все заперечила. Вона опублікувала відео з Сєргєєм Лавровим, який сидить в шортах у номері та запевняє нібито йому не зле. Хоча, судячи з його заяв, погано Лаврову стало набагато раніше.

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