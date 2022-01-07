ЗМІ повідомляють, що Назарбаєв втік з Казахстану, а його племінника затримали
7 січня 2022 , 13:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Orda"
У Казастані продовжують вирувати масові протести. За інформацією ЗМІ, В Алмати затримали племінника колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Водночас останній покинув країну.
Мова йде про Самата Абиша. Він був першим заступником голови Радбезу Казахстану, тобто свого дядька Нурсултана Назарбаєва.
Цікаво Протести в Казахстані: мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву
Назарбаєв покинув Казахстан
За інформацією джерел, Самата Абиша затримали близько 11:00 за київським часом. Причин і обставин затримання не уточнюють.
Сам же Нурсултан Назарбаєв з родиною таки покинув Казахстан. За деякими даними, в країні залишився лише брат колишнього президента Болат Назарбаєв.
Разом з Назарбаєвим Казахстан покинули і його доньки зі своїми родинами.Зверніть увагу! Буквально через кілька хвилин телеграм-канал "Orda" опублікував спростування інформації про затримання Самата Абиша. Редакція заявила, що це повідомлення – фейк.
Назарбаєв і протести в Казахстані: головне
- Протести в Казахстані спалахнули ще 3 січня. Спершу приводом були ціни на газ, а потім вимоги демонстрантів стали політичними. Зокрема мітингувальники вимагали побороти вплив колишнього президента Нурсултана Назарбаєва на чинну владу.
- 5 січня 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану, яку той обіймав після відставки. Головою Радбезу став сам Токаєв.
- Тоді ж президент і звільнив племінника Назарбаєва Самата Атиша.
- У місті Талдикорстан мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву, який встановили в часи його президентства.
- Однак сам Назарбаєв ніяк не коментував ситуацію, яка склалася в країні.
Більше про загострення в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео