ЗМІ заявили, що з Держохорони звільнили тих, хто не збив дрон над Гутою: УДО заперечує
Джерело:24 канал
ЗМІ заявили, що з Держохорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" на Прикарпатті. В Управління державної охорони України цю інформацію заперечили.
У відомстві надали коментар журналістам 24 каналу. Зокрема там пообіцяли надати пояснення згодом.
До теми Порушення законодавства, – Зеленський дорікнув журналістам, що використали дрони над його дачею
ЗМІ повідомили, що з Держохорони звільнили співробітників
Видання "Українська правда" написало, що з Управління держохорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.
Мовиться про час, коли там перебували Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Журналіст "УП" Михайло Ткач заявив, що "зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки".
Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми злітали над "Синьогорою", над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили,
– заявив Ткач.
Він також додав, що "дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС". Хоч співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, та дрон злетів.
У Держохороні інформацію заперечили
Ця інформація є неправдивою,
– заявив в УДО.
В Управління державної охорони України сказали 24 каналу, що найближчим часом прокоментують інформацію в фейсбуці.
До речі, мовиться про розслідування "Української правди" щодо ймовірного святкування главою Офісу Президента свого 50-річчя.
Коротко про розслідування журналістів та спростування влади
- 24 листопада "УП" оприлюднила розслідування, в якому стверджувала, що Андрій Єрмак відсвяткував день народження на держдачі президента в Карпатах.
- Володимир Зеленський на глава Офісу Президента прилетіли туди гвинтокрилом ДСНС.
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