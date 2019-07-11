ЗМІ: Бойко може піти на союз з кадрами з команди минулого президента?

Один з лідерів "Опозиційною платформи – "За життя" Юрій Бойко під час поїздки до Харкова провів зустріч з губернатором області Юлією Світличною.

В результаті зустрічі була озвучена ідея підтримати Світличну на місцевих виборах. На даний момент остаточного рішення ще немає. Про це пише "Ділова столиця".

За даними видання, в Опозиційній платформі хочуть, щоб Світлична балотувалася на посаду харківського міського голови, яку Кернес беззмінно займає з 2010 року.

Те, що Світлична до недавнього часу була у команді Петра Порошенка – непримиренного ідейного противника Бойка і його політсили, не повинно надто дивувати. Після поразки Порошенка на президентських виборах Світлична почала екстрено і дуже явно дистанціюватися від експрезидента і шукати шляхи продовження своєї політичної кар'єри, позиціонуючи себе, перш за все, як господарницю,

– відзначають у "Діловій столиці".

Журналісти зауважують, що перемога Світличної навіть за підтримки Бойка сьогодні оцінюється як малоймовірна.

"У губернатора не було ще жорсткої політичної боротьби. Немає сильної команди. У своїй роботі на посаді губернатора Світлична в основному спиралася на адміністративний ресурс і підтримку Ігоря Райніна. Слід зазначити, що навіть за цих можливостей Світлична не змогла забезпечити пристойний результат Петру Порошенку на виборах. Крім того, за нею так і не закріпився імідж самостійного сильного політика, що в підсумку може позначитися на виборі харків'ян. Рейтинг Світличної, з урахуванням що вона не пішла ні по одному з мажоритарних округів в регіоні, можна буде перевірити лише на виборах, а, якщо вона буде протистояти Кернесу, то зіткнеться з досі незнайомими їй проблемами – за Геннадієм Адольфовичем стоятимуть гроші Коломойського і можливо, президентський адмінресурс", – пише ЗМІ.

При цьому, відзначає видання, у Світличної вже була спроба співпраці з ексрегіоналами.

"Так, наприкінці минулого року в Харківській облраді на чолі зі Світличної була створена група "Єдність і розвиток Харківщини", до якої увійшли, в тому числі, і ті, хто сьогодні балотується від "Опоплатформи". Наприклад, кандидат від цієї політсили на 178- му мажоритарному окрузі Валерій Белокудря", – пише "Ділова столиця".