У конспірології нема сенсу, – Данілов прокоментував анонс про заміну Резнікова на Буданова

Олексій Данілов прокоментував питання щодо ймовірної відставки Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Також секретар РНБО заявив, що йде хвиля процесів у Міноборони.

Своєю чергою Федір Веніславський пояснив, що є політична та юридична складова у кадрових ротаціях, інформує 24 Канал. Голова безпекового комітету українського парламенту розповів у ефірі телемарафону, що посада міністра оборони – це квота, яку ініціює президент перед парламентом.

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Що відомо про ймовірні кадрові зміни в Міноборони

Федір Веніславський заявив, що жодних подань президента Володимира Зеленського про звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони не було.

У неділю ввечері (5 лютого – 24 Канал) на засіданні фракції дійсно обговорювалось питання можливого звільнення пана Резнікова. Питання було пов'язано якраз з тим, що, за законом України про Кабмін, за Конституцією, політичну відповідальність за результати діяльності уряду несе персонально міністр,

– заявив Веніславський.

За його словами, якщо міністр допустив в силу різних причин – чи через те, що делегував багато повноважень заступникам, чи не зміг проконтролювати виконання ними своїх повноважень. Однак, якщо очільник міністерства оборони допустив такий медійний скандал з закупками харчів і в членів комітету були питання щодо закупок озброєння і контролю з боку парламенту, – все це в сукупності дозволило поставити в політичну площину питання про політичну відповідальність.

Проте нардеп зазначив, що жодних питань щодо звільнення міністра до Верховної Ради та до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який має попередньо розглядати такі подання – не надходило.

Що сказав про ймовірні кадрові рішення Данілов

Олексій Данілов у інтерв'ю Radio NV заявив, що міністр оборони працює до того часу, поки він працює.

І немає тут нічого дивного. Робити якісь конспірологічні речі немає жодного сенсу,

– заявив Данілов.

За його словами, є дві посади – глава МЗС та Міноборони, які, згідно з нашою Конституцією, за президентом України.

"І до того часу, доки від президента не буде тих чи інших нормативно-правових рішень, говорити про якісь речі, як на мене, доволі необережно", – заявив секретар РНБО.

За його словами, можемо говорити про питання зміни міністра, як тільки будуть документи від Володимира Зеленського. Проте наразі подібних пропозицій Олексій Данілов не бачив.

Якщо процес почнеться, ви одразу це побачите. Для цього потрібно мати відповідні документи від відповідних інституцій. На сьогодні цією інституцією є Верховна Рада України,

– заявив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України запевнив – як тільки будуть відповідні документи, то можемо про щось говорити. За словами Олексія Данілова:

цей процес уже триває певний проміжок часу, з'являються ті чи інші документи на представників, які раніше працювали в Міністерстві оборони;

йде хвиля процесів, які, на його думку, мали б початися набагато раніше.

Посадовець запевнив, що Олексій Резніков ініціював внутрішні перевірки, займався цим питанням.

"Точно знаю, що багато речей всередині цієї інституції перевірялося. Тому саме зараз це вийшло на поверхню, є певні питання щодо цього", – сказав Данілов.

Що цьому передувало