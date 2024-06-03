Кинуть до в'язниці: чому Росія змінює гауляйтерів на окупованих територіях

На Луганщині Росія ухвалила зміни до так званої "конституції ЛНР". Тепер там діятиме інша процедура обрання голів тутешніх адміністрацій. Такі зміни можуть призвести до конфліктів між російською та окупаційною владами.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що так званий гауляйтер "ЛНР" або "ДНР" мав великі повноваження – йому підпорядковувались всі збройні формування. Однак після анексії цих територій Росія змінила там "конституцію", що значно обмежило їхню владу.

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"У гауляйтерів залишились тільки представницькі функції, а призначати їх може лише диктатор Владімір Путін", – сказав він.

Окупаційна влада

Росія внесла зміни у "конституцію" так званої "ЛНР", зокрема, якщо гауляйтера визнають іноземним агентом, то його знімають із посади.

Це спрощена система відставки, щоб звільнити голів окупаційних адміністрацій з українським громадянством, а це практично вся влада на тимчасово окупованій території,

– наголосив Лисянський.

За його словами, у Росії вже давно думали про те, як безболісно позбутись місцевої влади, яка утворилась на окупованих територіях.

Вони (росіяни – 24 Канал) використали зрадників України, а тепер їх ще й обов'язково посадять. Росія неодноразово демонструвала, ще з 2014 року, як ліквідовує таких людей,

– висловився директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Він додав, що вкрай необхідно розповідати про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Важливо, щоб ті, хто, можливо, чекає на Росію розуміли, як окупанти чинять із тими, хто їх підтримує.

Ситуація у тимчасово окупованому Луганську