Не тільки "ботоксний дід": що зі своєю зовнішністю робив Путін

Владімір Путін дуже сильно змінився. І тут мовиться не про природній процес старіння. У погоні за молодістю російський диктатор міг скористатися як послугами сучасної медичної косметології, так і звернутися до досить нетрадиційних методів.

Про це 24 Каналу розповів пластичний хірург клініки Nove Tilo Дмитро Слоссер. Це можуть бути генетичні методики, які дозволяють зберегти молодість.

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Погоня за молодістю

За всю історію розвитку косметології та пластичної хірургії було відомо чимало методик, які обіцяли зберегти молодість. Так, у 90-х роках у Швейцарії була популярна практика з використанням стовбурових клітин. Далі методики вдосконалювалися у плані плацентарної крові, відзначив Слоссер. Але вона виявилася міфом і відійшла на другий план.

"Далі пішло дослідження в напрямку отримання стовбурових клітин від абортивного, тобто від вбитих немовлят після абортів. З них теж отримували стовбурові клітини. Це виглядало жахливо. Але багато відомих селебрітіс в Росії загинули через це. Бо це була неперевірена методика. Відомі артисти, які користувалися нею, захворіли на рак", – розповів пластичний хірург.

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Зараз дослідження у плані збереження молодості пішли ще далі і знаходяться на рівні хромосом. Увага фахівців прикута до цієї методики і, ймовірно, Владімір Путін теж може нею користуватися. Але те, що очевидно і прямо "на обличчі написано" у бункерного очільника, він користується ботоксом та гіалуроновими філерами.

Я думаю, сума, яку він витрачає, оцінюється у сотні тисяч доларів. Адже це цілий комплекс: добре підібрані продукти харчування, які, мабуть, хтось куштує перед тим як він з'їсть, комплекс фізичних вправ. Це і косметологи, цілі інститути, які вивчають вік займаються з ним,

– припустив Дмитро Слоссер.

А от те, що очевидно, так це положення родимої плями біля ока диктатора. Переглянувши його світлини, можна прослідкувати, що вона кардинально змінила своє положення.

Зміна положення родимої плями біля ока Путіна / Скриншот

"Людина, яку ми бачили до 2003 року і зараз – вони сильно відрізняються. Я думаю, що це пов'язано з тим, що взяли двійника і намагаються вивести щось середнє між тим президентом, що зараз і двійником. Але кожному з них треба провести деякі операції, щоб зробити середній образ. І те, що ми бачимо – це посередній образ", – відзначив пластичний хірург.

Він додав, що Путін проводив пластику верхніх та нижніх повік. Йому вводили чимало гіалуронової кислоти, аби припідняти вилиці. Можливо, це теж було пов'язано з потенційним двійником, аби зробити їх максимально схожими.

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