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      Зміна системи влади дає Україні шанс на економічний ривок, – Устенко

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      Олег Устенко
      Олег Устенко / economy.apostrophe.ua

      У разі зміни влади в Україні у результаті президентських виборів країна отримає шанс вийти зі стану сумної визначеності й бідності.

      Таку думку в інтерв’ю Еріку Найману на YouTube-каналі Hugs висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу в Україні Олег Устенко.

      За його словами, зараз Україна зіткнулася з низкою проблем, серед яких – недоінвестування та відтік трудових ресурсів. В умовах екстенсивної економіки ця ситуація може обернутися крахом пенсійної системи, друкуванням грошей і техногенними катастрофами через недофінансування інфраструктури.

      "Іноземні інвестори не голосують за таку країну. Відцвітання в процесі. Проблем доволі багато. І вирішити їх у старому концепті неможливо", – сказав експерт.

      Водночас, за словами Олега Устенка, поява у владі нових облич, які зможуть чинити опір старій системі і матимуть політичну волю розпочати зміни, може надати ситуації динамізму. Зокрема, Володимир Зеленський, який, за даними соцопитувань, зараз є найбільш вірогідним переможцем виборів президента, пропонує "регуляторну гільйотину" (зменшення кількості регуляторних актів), народовладдя через референдуми з важливих для країни питань, діджиталізацію країни. Крім того, він, як представник медійної галузі, може зробити маркетинг України ефективним.

      "У нас з’являється шанс на динамізм. Найгірше, чим ми ризикуємо, – це те, що ми повернемося до нинішнього суму, "осені", – додав він.

      Крім того, Олег Устенко підкреслив, що у країни з’являється можливість привернути до себе увагу інвесторів, перестати залежати від світових цін на сировину і зробити ривок за рахунок IT-сектора.

      Зі свого боку економіст Ерік Найман зазначив, що збереження чинної системи прирікає Україну на слабке зростання та залежність від світових ринків.

      "При зміні влади ми зможемо зростати 10 років на 10% у рік у доларах і вийти на ВВП у два-три рази вище за життя половини покоління", – заявив він.

      "Той сумний сценарій, який ще може розвинутися (збереження чинної системи влади. – Ред.), несе багато ризиків для країни. Якщо не буде реального зрушення, а я не думаю, що воно може бути за цього сумного сценарію, я не впевнений, що ми виживемо як країна", – додав Олег Устенко.

      На його думку, зараз історія дає Україні шанс, і якщо цей шанс буде використано, то покоління нинішніх школярів зможе жити за стандартами сучасної Західної Європи.

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      Теги: Інвестиції Фінанси
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