Зміни до Конституції щодо НАТО зараз не обговорюють, – Стефанчук
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що в парламенті не обговорюють жодних змін до Конституції в частині членства в НАТО. Таким чином він відреагував на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.
Кожна країна має суверенне право вирішувати напрямок свого розвитку. Про це Стефанчук сказав на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Тож, за словами політика, ніхто не має права вказувати на "червоні лінії".
Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО,
– сказав Стефанчук.
Він назвав слова посла Пристайка дискомунікацією, оскільки дипломат є відданим прихильником інтеграції України до НАТО.
Що цьому передувало
- Посол України у Великій Британії в інтерв'ю BBC допустив можливість відмови України від вступу до Альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. При цьому Пристайко зазначив, що курс на НАТО закріплений у Конституції України, тому ми навряд чи зможемо відмовитися від цієї мети.
- Суспільство сприйняло цю заяву неоднозначно. В Офісі Президента наголосили, що курс на вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.
- У Міністерстві закордонних справ сказали, що фразу Вадима Пристайка вирвали з контексту.
- Сам Пристайко теж пояснив, що жодних змін до Конституції щодо курсу немає. Однак додав, що не можна зараз розраховувати на НАТО, а для уникнення війни треба бути готовими на компроміси. Проте компроміси ці, за його словами, стосуються мінських домовленостей.
- Через таку заяву тішиться Москва. Там вже встигли заявити, що відмові від НАТО була б "кроком на шляху до відповіді на стурбованості Росії".
- До речі, ЗМІ пишуть, що у Києві обговорюють питання відкликання посла Вадима Пристайка.
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