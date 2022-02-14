Зміни до Конституції щодо НАТО зараз не обговорюють, – Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що в парламенті не обговорюють жодних змін до Конституції в частині членства в НАТО. Таким чином він відреагував на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

Кожна країна має суверенне право вирішувати напрямок свого розвитку. Про це Стефанчук сказав на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Тож, за словами політика, ніхто не має права вказувати на "червоні лінії".

Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО,

– сказав Стефанчук.

Він назвав слова посла Пристайка дискомунікацією, оскільки дипломат є відданим прихильником інтеграції України до НАТО.

Що цьому передувало

Посол України у Великій Британії в інтерв'ю BBC допустив можливість відмови України від вступу до Альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. При цьому Пристайко зазначив, що курс на НАТО закріплений у Конституції України, тому ми навряд чи зможемо відмовитися від цієї мети.

Суспільство сприйняло цю заяву неоднозначно. В Офісі Президента наголосили, що курс на вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

У Міністерстві закордонних справ сказали, що фразу Вадима Пристайка вирвали з контексту.

Сам Пристайко теж пояснив, що жодних змін до Конституції щодо курсу немає. Однак додав, що не можна зараз розраховувати на НАТО, а для уникнення війни треба бути готовими на компроміси. Проте компроміси ці, за його словами, стосуються мінських домовленостей.

Через таку заяву тішиться Москва. Там вже встигли заявити, що відмові від НАТО була б "кроком на шляху до відповіді на стурбованості Росії".

До речі, ЗМІ пишуть, що у Києві обговорюють питання відкликання посла Вадима Пристайка.

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