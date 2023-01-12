У Генштабі відреагували на заміну Суровікіна на Герасимова
У Генштабі ЗСУ заявили, що кадрові зміни у керівництві армії Росії свідчать про проблеми. Мовиться про заміну Суровікіна на Герасимова.
Варто зауважити, що ця ротація відбулась 11 січня. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня пояснив, про що саме свідчить остання ротація у ворогів, інформує 24 Канал.
Читайте також Ротація "паркетних" генералів в Росії: як зміниться ситуація на фронті
Про які проблеми свідчить ротація в Росії
Олексій Громов зауважив, що Генеральний штаб ЗСУ відстежує, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни.
Останні кадрові зміни свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають,
– заявив бригадний генерал.
Він пояснив, що якби в росіян все було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.
Іноземні ЗМІ, аналізуючи ротацію, назвали Герасимова некомпетентним, який показав лояльність. Також зміни на генерала Герасимова деякі російські військові блогери зустріли глузуванням та порівняли цю перестановку з "грою в музичні крісла серед неефективної військової гвардії Москви".
Останні кадрові зміни росіян
- Путін періодично вдається до заміни керівників різних напрямків та безпосередньо командувача вторгненням в Україну.
- Так, буквально у жовтні 2022 року керувати нападом на Україну прийшов так званий "сирійський м'ясник" Сєргєй Суровікін. За час його керування російська армія відзначилась тим, що здала Херсон, а російські ракети почали бити по нашій енергетичній системі.
- Вже 11 січня 2023 року на його місце призначили Валєрія Герасимова, якого постійно критикують вагнерівці. Натомість Суровікін стане заступником Герасимова. Ймовірно, бійці ПВК "Вагнер", які з-під Бахмута називали Герасимова "пі**ром" і "чортом йоб**им" не дуже задоволені, як і їхній власник Пригожин.
- Військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков заявив, що такі ротації – це результат непорозумінь між керівництвом країни. За його словами, там тривають підкилимні ігри між Суровікіним, Кадировим, Пригожиним, Герасімова та Шойгу.