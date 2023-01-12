У Генштабі відреагували на заміну Суровікіна на Герасимова

У Генштабі ЗСУ заявили, що кадрові зміни у керівництві армії Росії свідчать про проблеми. Мовиться про заміну Суровікіна на Герасимова.

Варто зауважити, що ця ротація відбулась 11 січня. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня пояснив, про що саме свідчить остання ротація у ворогів, інформує 24 Канал.

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Про які проблеми свідчить ротація в Росії

Олексій Громов зауважив, що Генеральний штаб ЗСУ відстежує, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни.

Останні кадрові зміни свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають,

– заявив бригадний генерал.

Він пояснив, що якби в росіян все було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.

Іноземні ЗМІ, аналізуючи ротацію, назвали Герасимова некомпетентним, який показав лояльність. Також зміни на генерала Герасимова деякі російські військові блогери зустріли глузуванням та порівняли цю перестановку з "грою в музичні крісла серед неефективної військової гвардії Москви".

Останні кадрові зміни росіян