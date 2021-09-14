Змінюватися не буду, – Разумков прокоментував чутки щодо відсторонення з посади спікера Ради

Дмитро Разумков каже, що процедура його відставки з посади голови Верховної Ради не запущена. Жоден з народних депутатів не звертався у парламенті з такою пропозицією.

Спікер наголосив, що відкликати або усунути його з посади може виключно Верховна Рада. Для цього існує окрема процедура.

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Ця процедура не запущена, – Разумков

Станом на сьогодні вона (ця процедура – 24 канал) не запущена. Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання. Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але такий я вже є, змінюватися теж не буду,

– сказав Разумков.

Зазначимо, що чутки про те, що Разумков покине посаду керівника парламенту циркулюють близько року. У "Слузі народу" кажуть, наразі на такий крок нардепи іти не планують.

У "Слузі народу" кажуть, що про відставку Разумкова поки не мовиться

Нардеп від президентської політсили Олексій Жмеренецький наголосив, що говорити про зняття Разумкова, коли нема парламентської кризи, не потрібно.

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Хоча, політик погодився, певні "тертя" між Разумковим та "слугами народу" були. Тим часом ще один представник фракції Микола Тищенко закликав спікера покинути посаду і оголосити про початок своєї окремої політичної кар'єри.