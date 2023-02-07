Ворог шукає шпарини в нашій обороні, – військовий аналітик про "великий наступ" Росії

У британській розвідці вважають, що навряд чи Росії вдасться зібрати сили для масштабного наступу у найближчі тижні. Ймовірно, що наступ росіян виглядатиме так само, як зараз.

Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий аналітик Олексій Гетьман. У розвідці Міноборони Великої Британії зазначають, що Росія має проблеми з озброєнням.

Читайте також Кремль не має наміру припиняти війну: у ГУР назвали напрямки майбутнього наступу ворога

Як зазначив Гетьман, в окупантів дійсно не все так добре з військовою технікою та боєприпасами.

Росіяни поспішають з наступом

За словами військового аналітика, те, що Росія планує новий наступ, було зрозуміло ще у серпні – вересні 2022 року.

Саме на лютий для Росії мали скластися всі пазли – і озброєння, і певна кількість людей, які були б більш-менш готовими до бойових дій. Зараз у росіян саме таке "вікно можливостей",

– зазначив Гетьман.

Він додав, що окупанти поспішають з наступом. Адже скоро Україна отримає велику кількість військової допомоги від західних партнерів.

Олексій Гетьман розповів про "великий наступ" Росії: дивіться відео

Росія не може забезпечити окупантів важкою технікою

Росія залучила до війни велику кількість нових людей. Однак, за словами майора запасу ЗСУ, їх потрібно озброїти певною кількістю важкої техніки.

"Інакше це буде просто легка піхота. Так і вийшло, адже важкої техніки у відповідній кількості Росія не має", – сказав військовий аналітик.

Гетьман наголосив, що у росіян ще багато танків та БТР. Але цього не вистачає, аби за штатним розписом закрити потреби тих мобілізованих, яких зараз кидають на фронт.

Олексій Гетьман Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Ці люди будуть озброєні автоматами, кулеметами, ручними протитанковими гранатометами, можливо, легкими мінометами. Тобто тією зброєю, яку можна носити на собі. Це буде легка піхота.

За словами військового аналітика, окупанти з такою зброєю будуть "лізти" в атаку так, як роблять це зараз.

"Великий наступ" Росії вже триває

Гетьман наголосив, що кількість загиблих росіян зростає щодня.

"Саме це і є головною ознакою того, що Росія вже почала наступ. Саме такий вигляд він, ймовірно, матиме і надалі", – припустив майор запасу ЗСУ.

Він додав, що росіяни не збиратимуть в одному місці потужний "кулак" і не будуть намагатися здійснити там прорив. Натомість окупанти атакуватимуть українські позиції на окремих ділянках фронту.

Олексій Гетьман Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Ворог шукає шпарини у нашій обороні. Росіяни намагаються пролізти у різних місцях, де бачать " слабину" – на їхню точку зору. Саме туди вони посилають більшу кількість військових, техніки та завдають більше артилерійських ударів.

Військовий аналітик додав, що, схоже, це і є тактика "великого наступу" Росії, про який повідомляють українська влада та західні спецслужби.

Проблеми російської армії: коротко