Технології втрачено: чи зможе Росія відновити озброєння, яке базувалося на радянських зразках

За даними моніторингової групи Oryx, від початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ знищили понад 10 000 одиниць військової техніки окупантів. Та росіянам буде складно відновити озброєння радянського зразка.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зазначив, що радянські зразки техніки – це максимум, що можна підтримувати. Зазначимо, що ЗСУ втратили утричі менше озброєння, ніж росіяни.

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"Якщо ми візьмемо БМП або танк, або БТР. У нього є певне шасі, на якому встановлений двигун-трансмісія. Отака як "шкарлупка", з якої починається відновлення", – заявив він.

Туди встановлюються вже більш сучасні системи зв'язку, оптичні прилади, а можливо навіть і додаткове озброєння, якщо мовиться про доукомплектацію бойовим модулем.

Проте, виробляти їх заново – вже якби все, технології та виробничі ланцюги втрачені,

– наголосив військовий експерт.

Крамаров зазначив, що росіяни намагалися виробляти власну нову військову техніку. Однак той же танк Т-90 є фактично танком Т-72. Спочатку це був модернізований Т-72, але у 1992 році тодішній президент Росії Борис Єльцин перейменував його на Т-90 "Володимир". Усе, щоби "підняти бойовий дух у війську".

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Можливості обмежені

"Абсолютно новітня оця платформа", яку назвали вони "Армата", ми всі побачили, що це був фейк. Можливості для виробництва в них зараз також дуже обмежені", – зазначив Андрій Крамаров.

Він зауважив, коли в середині нульових років у військово-промисловий комплекс Росії почали вкладати дуже велику кількість грошей, то тоді росіяни пішли "шляхом найменшого спротиву".

У них була така концепція, що "ми беремо чи якусь нереалізовану наукову концепцію кінця 80-х років, чи наукову базу радянську, намагаємося частково або просто втілюємо її в життя, що з розвалом СРСР лягло на полицю в певному конструкторському бюро",

– наголосив військовий експерт.

Мовляв, окупанти дістають цю технологію, фінансують її та починають виробництво.

"І кажемо, що це – "абсолютно новий зразок озброєння, якому у світі аналогів нема". Хоча технологічно, щодо наукового технологічного потенціалу, це все – кінець 80-х років", – додав він.

А в кращому випадку, можливо, ще щось дороблене на початку 90-х років.

"Або ж інший момент, що "ми просто беремо якусь там нашу базу радянської технології, по-максимуму закуповуємо, укомплектовуємо західними комплектуючими", – розказав Крамаров.

І це дозволяє показати певні значно кращі характеристики.

І почали виробляти на цій хвилі ті ж Т-90, оці їхні БМП-4, системи залпового вогню. Ракети типу такого ж Х-555, Х-101, "Калібр". Усе це – радянські розробки кінця 80-х років,

– сказав військовий експерт.

Модернізація в Росії абияк

Якщо казати про модернізацію техніки, то у танку Т-72Б3 є система керування вогнем з тепловізійним панорамним прицілом, який має рідкокристалічний екран. Однак, він зроблений так, що перекриває механічні засоби прицілювання. Відповідно, паралельно користуватися і тим, і тим – незручно.

"Багато хто з наших, зокрема, танкістів відзначали, що танки українські навіть Т-64, Т-64БУ, Т-64 "Булати", вони набагато ліпші. Більш логічно продумана і модернізація, і інтегровані більш сучасні системи керування вогнем, засоби прицілювання", – зауважив Андрій Крамаров.

"Технологічний голод" росіян

Військовий експерт наголосив, що навіть дані одного із російських заводів, які отримала західна розвідка, свідчать, що у росіян починається "технологічний голод".

"Танки Т-54, Т-55 вони дістають не від "гарного життя". А від того, що не можуть вони нічим іншим компенсувати ці свої втрати", – заявив він.

І це стосується не лише танків, але й старих комплектацій РСЗВ "Град". А також польової артилерії – гаубиць Д-10, Д-20 та Д-30, які використовували ще під час Другої світової війни.

"Це вони також від того, що не можуть виробляти свою артилерію. Вони дістають найстаріші зразки, розконсервовуються БТР-70. БТР-60 – це технології 40-50-х років", – додав Крамаров.

Мовляв, якби росіяни могли виробляти озброєння, вони б це дійсно робили. Те саме стосується й виробництва крилатих ракет.

"Терористична ракетна війна"

Він зауважив, що від початку жовтня 2022 року до кінця лютого 2023 року тривала "терористична ракетна війна".

"9 березня – остання дата була масованого ракетного обстрілу по Україні. Дійсно, вони за пів року реально вичерпали свої ракети. У нас зараз немає таких масованих обстрілів", – зазначив військовий експерт.

І це, переконаний Андрій Крамаров, не через те, що ворог змінив тактику чи в нього прокинувся бодай якийсь гуманізм. А все через те, що росіяни зрозуміли, що ефект від ракетних обстрілів виявився "нульовим".

Україна посиділа без світла 3 – 4 дні та все. Призвичаїлися українці. Проте, вони (росіяни – 24 Канал) вичерпалися до своїх стратегічних запасів. Далі ще відстріл цих ракет просто означає, що певний вид ракет у них просто зникне як певний вид озброєння,

– упевнений він.

Військовий експерт додав, що під час останнього масованого ракетного обстрілу, який був у березні, знаходили уламки від крилатих ракет, які були виготовлені на початку 2023 року.

"Тобто, оце вже найновіше, що в них було. Відповідно, після влучання в Джанкої по одному із залізничних вагонів, де, зокрема, перевозилися ракети типу "Калібр", ми не бачимо обстрілу Півдня з Чорного моря", – наголосив він.

Крамаров додав, що окупанти активно використовують ракети типу Х-31 та Х-59. А також керовані бомби в прифронтових і прикордонних зонах, але масованих ракетних обстрілів немає.

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