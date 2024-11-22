Майор ЗСУ сказав, чи зможуть росіяни захопити три важливі міста на Донеччині до кінця року

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередяться на захопленні Торецька, Покровська та Курахового. Однак до Нового року ворог точно не зможе цього зробити.

Таку думку 24 Каналу озвучив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. За його словами, на перебіг подій на полі бою вплинуть, зокрема, погодні умови, адже почалась зима.

Читайте також Майже 85% втрат російської армії припадають на Курахівський напрямок, – ОСУВ "Хортиця"

"Я впевнений, що до Нового року захоплення цих трьох міст не станеться. Якщо не станеться якогось дива на користь ворога. Тому треба бути спокійними, вірити у ЗСУ", – підкреслив він.

В Україні зараз розпочався період дощів та снігу. А будь-якій техніці дуже складно рухатись за таких погодних умов.

Ситуація у містах: дані Deep State