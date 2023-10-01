Росія зменшила бюджет в 3 рази, – Світан проаналізував, як це вплине на бойові дії

Кремль хоче збільшити оборонний бюджет країни у 2024 році майже на 70%. Однак, попри збільшення видатків на військові потреби, Росія не зможе вести війну більшої інтенсивності наступного року.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше британська розвідка повідомила, що країна-агресор готується до довготривалої війни.

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"Війна – це математика, де все треба прораховувати. Чому росіяни виділяють великий бюджет на наступний рік? Нічого тут страшного немає, поготів якщо реально, то бюджет не такий і великий. Фактично Росія зменшила бюджет у 3 рази", – сказав Світан.

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Настільки загрозлива ситуація

Для того, щоб вести бойові дії та війну, яку Росія зараз веде в Україні впродовж року, росіяни готувалися близько 10 років. Можна вважати, що 10 річний бюджет окупанти витратили за один рік.

Величезну кількість боєприпасів, ракет, техніки, особового складу. Це цілий комплекс фінансових втрат. 10-річний бюджет – це мінімум. Тому що приблизно з 2012 – 2014 року росіяни вже повномасштабно почали готуватися до вторгнення. Накопичували боєприпаси, техніку й потім впродовж року практично всю її спалили,

– зазначив полковник ЗСУ.

Зараз російські загарбники працюють з "колес" – скільки виготовляють, стільки й використовують, без накопичення складських запасів. Тепер, щоб виконувати бойові дії у такому ж режимі як, наприклад минулого року, росіянам треба збільшити бюджет у 10 разів, а не у 3 як вони збільшили.

Відповідно наступного року інтенсивність бойових дій ворога знизиться у 3 рази. Тобто якщо вони не збільшили вдесятеро бюджет, не узгодили це по витратах, це означає, що інтенсивність бойових дій росіяни планують зменшити в 3 рази,

– додав Світан.

Можна сказати, що росіяни навпаки зменшують свій видатковий бюджет, якщо говорити саме про видаткову частину. Вони планують зменшити лінію фронту приблизно в 3 рази. Якщо зараз вся лінія фронту становить 1200 кілометрів, то зменшиться до 400 кілометрів. Це приблизно та лінія фронту, що була вздовж Донбасу.

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