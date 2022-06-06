Чи зможуть фанати Путіна переконати Захід: ексклюзивний стрім Піонтковського на 24 каналі

На ютубі 24 каналу сьогодні, 6 червня, відбудеться стрім українського журналіста Романа Цимбалюка з російським опозиційним публіцистом із Вашингтона Андрієм Піонтковським.

Одним із головних тем стріму з Андрієм Піонтковським на 24 каналі стане питання "чи зможуть фанати Путіна переконати Захід, що російський фашизм – це добре".

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Андрій Піонтковський разом із Романом Цимбалюком обговорять, з-поміж іншого, й те, чи вдасться розблокувати українські порти.

Російський публіцист спробує дати відповідь на ці та інші питання.

Стрім Піонтковського з Цимбалюком: дивіться онлайн відео

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Стрім Цимбалюка з Піонтковським розпочнеться на ютубі 24 каналу о 19:30 6 червня. Його можна переглянути за посиланням.

Російські окупанти продовжують укріплювати свої вогневі позицій на острові Зміїний. Також ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".

Тим часом блокада українських портів триває, також ворог вивозить у Сирію вкрадене в Україні зерно.

Разом з тим залишається загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря. Водночас у Міноборони повідомили, що росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами.

Попередні заяви Андрія Піонтковського на 24 каналі

Андрій Піонтковський раніше сказав 24 каналу, що план кремлівського диктатора Володимира Путіна зі знищення української держави провалився. Це зрозуміли навіть російські еліти, тому авторитет Путіна серед них сильно послабився.

Поразка Росії та виведення ворожих військ з української території сильно послабить країну-агресорку на десятиліття, якщо ця держава ще буде існувати.

"Режим Путіна впаде за два дні після повернення Донецька Україні, я вас запевняю", – вважає публіцист.