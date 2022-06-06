Чи зможуть фанати Путіна переконати Захід: ексклюзивний стрім Піонтковського на 24 каналі
На ютубі 24 каналу сьогодні, 6 червня, відбудеться стрім українського журналіста Романа Цимбалюка з російським опозиційним публіцистом із Вашингтона Андрієм Піонтковським.
Одним із головних тем стріму з Андрієм Піонтковським на 24 каналі стане питання "чи зможуть фанати Путіна переконати Захід, що російський фашизм – це добре".
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Андрій Піонтковський разом із Романом Цимбалюком обговорять, з-поміж іншого, й те, чи вдасться розблокувати українські порти.
Російський публіцист спробує дати відповідь на ці та інші питання.Увага! Стрім Цимбалюка з Піонтковським розпочнеться на ютубі 24 каналу о 19:30 6 червня. Його можна переглянути за посиланням.
Стрім Піонтковського з Цимбалюком: дивіться онлайн відео
Ситуація у Чорному морі: коротко про головне
Російські окупанти продовжують укріплювати свої вогневі позицій на острові Зміїний. Також ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".
Тим часом блокада українських портів триває, також ворог вивозить у Сирію вкрадене в Україні зерно.
Разом з тим залишається загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря. Водночас у Міноборони повідомили, що росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами.
Попередні заяви Андрія Піонтковського на 24 каналі
- Андрій Піонтковський раніше сказав 24 каналу, що план кремлівського диктатора Володимира Путіна зі знищення української держави провалився. Це зрозуміли навіть російські еліти, тому авторитет Путіна серед них сильно послабився.
- Поразка Росії та виведення ворожих військ з української території сильно послабить країну-агресорку на десятиліття, якщо ця держава ще буде існувати.
"Режим Путіна впаде за два дні після повернення Донецька Україні, я вас запевняю", – вважає публіцист.
- Піонтковський також вважає, що у Пентагоні й Білому домі вже думають про фінальну стадію війни. Все це на тлі того, що Путін хоче перетворити війну у "велику вітчизняну", і каже нібито Захід погрожує всій Росії, а її народ хочуть знищити.