Чи зможуть фанати Путіна переконати Захід: ексклюзивний стрім Піонтковського на 24 каналі

6 червня 2022 , 19:20
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На ютубі 24 каналу сьогодні, 6 червня, відбудеться стрім українського журналіста Романа Цимбалюка з російським опозиційним публіцистом із Вашингтона Андрієм Піонтковським.

Одним із головних тем стріму з Андрієм Піонтковським на 24 каналі стане питання "чи зможуть фанати Путіна переконати Захід, що російський фашизм – це добре". 

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Андрій Піонтковський разом із Романом Цимбалюком обговорять, з-поміж іншого, й те, чи вдасться розблокувати українські порти.

Російський публіцист спробує дати відповідь на ці та інші питання.

Увага! Стрім Цимбалюка з Піонтковським розпочнеться на ютубі 24 каналу о 19:30 6 червня. Його можна переглянути за посиланням. 

Стрім Піонтковського з Цимбалюком: дивіться онлайн відео

Ситуація у Чорному морі: коротко про головне

Російські окупанти продовжують укріплювати свої вогневі позицій на острові Зміїний. Також ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".

Тим часом блокада українських портів триває, також ворог вивозить у Сирію вкрадене в Україні зерно.

Разом з тим залишається загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря. Водночас у Міноборони повідомили, що росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами.

Попередні заяви Андрія Піонтковського на 24 каналі

  • Андрій Піонтковський раніше сказав 24 каналу, що план кремлівського диктатора Володимира Путіна зі знищення української держави провалився. Це зрозуміли навіть російські еліти, тому авторитет Путіна серед них сильно послабився.
  • Поразка Росії та виведення ворожих військ з української території сильно послабить країну-агресорку на десятиліття, якщо ця держава ще буде існувати.

"Режим Путіна впаде за два дні після повернення Донецька Україні, я вас запевняю", – вважає публіцист.

Автор: Аліна Оліховська