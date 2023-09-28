Чи зможуть виїжджати за кордон жінки, які з 1 жовтня будуть на військову обліку: відповідь ДПСУ

Звернімо увагу, що з 1 жовтня 2023 року жінки-медики повинні стати на військовий облік. Відтак, виникає питання, чи накладуть на них обмеження щодо виїзду за межі України.

Відповів на це питання в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він пояснив, чи заборонять виїзд жінкам-медикам, котрі стоять на військовому обліку, з 1 жовтня цього року, повідомляє 24 Канал.

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Чи зможуть жінки-медики виїжджати за кордон

Змін, пов'язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18 – 60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57,

– зазначив він.

Що стосується останнього, то, за словами речника ДПСУ, норма стосується як чоловіків, так і жінок. Водночас наразі відсутні жодні зміни щодо обмеження у праві виїзду. Зокрема, це стосується жінок, котрі з 1 жовтня повинні стати на військовий облік. Отже, жінки-медики зможуть надалі безперешкодно виїжджати за кордон.

Також він зазначив, що обмеження щодо перетину кордону не діє щодо жінок, котрі вже перебувають на військовому обліку.

У Збройних Силах України раніше повідомляли, що з 1 жовтня обов'язково на військовий облік повинні стати всі жінки-медики. Мовиться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерів, фармацевтів відом від 18 до 60 років. Враховується спеціальність як за дипломом, так і за фактичним місцем роботи.

На облік візьмуть жінок, котрі: