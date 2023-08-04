"Живі" та бутафорні лінії оборони: як окупанти у Маріуполі готуються до наступу ЗСУ

Збройні Сили України крок за кроком звільнюють тимчасово окуповані території. Водночас російські загарбники марно намагаються будувати лінії оборони, зокрема навколо Маріуполя.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що на Маріупольському напрямку від Вугледару до Пологів є певні ділянки фронту, де нашим можна маневрувати, якщо прорвати основну оборону.

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Зараз окупанти знову починають щось терміново рити. Є ділянки, які "захищені" достатньо серйозно. Це не пригожинські лінії оборони, які не спрацювали. Це дійсно серйозні оборонні споруди пов'язані між собою, на яких тренуються росіяни й готуються до можливого наступу.

Це "живі" та бутафорні лінії оборони, які росіяни нарили вздовж траси з Маріуполя до Волновахи й далі на Донецьк. Навіщо вони це робили незрозуміло. Також невідомо наскільки вони зможуть це використовувати,

– мовив Андрющенко.

Якщо прорвати перші лінії оборони, які росіяни зробили відразу за Вугледаром й Волновахою, то ми розуміємо, що на цій ділянці є де розвернутися нашим Силам оборони. Росіяни чіпляються за мости, тому активно мінують їх зараз й потім можуть підірвати. Це набагато серйозніша перепона, ніж нариті бліндажі.

Не можна сказати, що вони все перерили в напрямку Маріуполя, що там не можна прорватися, як і не можна сказати, що це все суцільна бутафорія. Все залежить від того, яка ділянка фронту перша впаде в росіян й звідки ми підемо,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Крім того, російські окупанти посилили напрямок Розівка на кордоні між Донецькою й Запорізькою областями. Там вони почали рити з лютого – березня.

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