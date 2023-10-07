Змушені відтягувати свою техніку: як БпЛА впливають на пересування росіян на фронті

На Бердянському напрямку, а саме у районі Времіївського виступу, ЗСУ здійснили влітку успішні наступальні дії та звільнили кілька населених пунктів. А зараз ворог намагається контратакувати на цьому напрямку – поблизу Урожайного.

А тому авіаційна розвідка є важливим компонентом у ході боїв. Про це 24 Каналу розповів командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр, позивний "Лего", який працює на напрямку Урожайного.

Дивіться також Постійні контратаки росіян і рій FPV-дронів: аеророзвідник розповів про важкі бої за Кліщіївку

Ворог теж нарощує зусилля

Він зазначив, що якщо раніше Росія мала перевагу в артилерії та авіації, то ЗСУ була попереду у застосування безпілотних авіаційних комплексів.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Ми їх успішно використовуємо, і зараз створені ударні групи, які є нашою контрбатарейною боротьбою,

– наголосив командир ударної роти БПАК.

Водночас росіяни адаптуються, вони відзначають ефективність використання БпЛА Україною й також нарощують безпілотні авіаційні комплекси.

Зараз ми виграємо, але нам потрібно закріплювати цей успіх і надалі розвиватися. Адже ворог своєю чергою теж нарощує зусилля, застосовуючи FPV-дрони та інші дрони-камікадзе,

– зазначив Олександр.

Як дрони допомагають ЗСУ у боротьбі з ворогом: дивіться відео

Роль FPV-дронів буде зростати

Існує думка, що FPV-дрони можуть певним чином замінити або підсилити артилерію.

Однак замінити 155 міліметровий калібр дуже важко, але ми можемо завдавати точкові удари з великою ймовірністю влучання. На сьогодні можемо покривати відстань 15 – 20 кілометрів,

– підкреслив він.

Пересування ворога, підвіз боєкомплекту, логістика, вихід на позиції для пострілів перебуває під прицілом наших дронів. І вони змушені відтягувати свою техніку. Тому велику роль відіграють FPV-дрони, літаки-камікадзе, нічні бомбери. Цей комплекс дозволяє витісняти ворога з першого ешелону.

"Роль FPV-дронів буде зростати, треба постійно їх адаптувати, вдосконалювати. Це дозволить зменшити наші втрати зокрема людського ресурсу. Дрони – це техніка, і якщо можна робити збори для того, щоб знищити ворога не за рахунок втрат дронів, які коштують 500 доларів, то потрібно розвивати цей напрямок", – відзначив командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр на позивний "Лего".

Дрони на службу у ЗСУ

БпЛА, що мають на озброєнні українські сили, завдають постійні удари не тільки по військових об'єктах на окупованих територіях, але в Росії. Проте загарбники не мають чим протистояти атакам дронів, щоб повністю їх нейтралізовувати.

Крім того, Сили оборони зараз мають в арсеналі дрони з дальністю ураження 800 кілометрів. Вони можуть завдавати ударів по пускових установках, підводних та надводних кораблях та по стратегічній авіації окупантів.

Водночас з 1 жовтня Китай обмежив експорт комплектуючих для безпілотників. А ще раніше китайські компанії зменшили об'єми продажі дронів та їхніх компонентів для України. Через це українські виробники безпілотників змушені обхідними шляхами шукати деталі для нових дронів.

Обмеження, які застосовує Китай, значно ускладнять можливості українських виробників дронів. Однак вони мають досвід з налагоджування зв'язків з постачальниками з Європи, США та Тайваню.