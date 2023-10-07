Змушені відтягувати свою техніку: як БпЛА впливають на пересування росіян на фронті
На Бердянському напрямку, а саме у районі Времіївського виступу, ЗСУ здійснили влітку успішні наступальні дії та звільнили кілька населених пунктів. А зараз ворог намагається контратакувати на цьому напрямку – поблизу Урожайного.
А тому авіаційна розвідка є важливим компонентом у ході боїв. Про це 24 Каналу розповів командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр, позивний "Лего", який працює на напрямку Урожайного.
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Ворог теж нарощує зусилля
Він зазначив, що якщо раніше Росія мала перевагу в артилерії та авіації, то ЗСУ була попереду у застосування безпілотних авіаційних комплексів.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Ми їх успішно використовуємо, і зараз створені ударні групи, які є нашою контрбатарейною боротьбою,
– наголосив командир ударної роти БПАК.
Водночас росіяни адаптуються, вони відзначають ефективність використання БпЛА Україною й також нарощують безпілотні авіаційні комплекси.
Зараз ми виграємо, але нам потрібно закріплювати цей успіх і надалі розвиватися. Адже ворог своєю чергою теж нарощує зусилля, застосовуючи FPV-дрони та інші дрони-камікадзе,
– зазначив Олександр.
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Роль FPV-дронів буде зростати
Існує думка, що FPV-дрони можуть певним чином замінити або підсилити артилерію.
Однак замінити 155 міліметровий калібр дуже важко, але ми можемо завдавати точкові удари з великою ймовірністю влучання. На сьогодні можемо покривати відстань 15 – 20 кілометрів,
– підкреслив він.
Пересування ворога, підвіз боєкомплекту, логістика, вихід на позиції для пострілів перебуває під прицілом наших дронів. І вони змушені відтягувати свою техніку. Тому велику роль відіграють FPV-дрони, літаки-камікадзе, нічні бомбери. Цей комплекс дозволяє витісняти ворога з першого ешелону.
"Роль FPV-дронів буде зростати, треба постійно їх адаптувати, вдосконалювати. Це дозволить зменшити наші втрати зокрема людського ресурсу. Дрони – це техніка, і якщо можна робити збори для того, щоб знищити ворога не за рахунок втрат дронів, які коштують 500 доларів, то потрібно розвивати цей напрямок", – відзначив командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр на позивний "Лего".
Дрони на службу у ЗСУ
- БпЛА, що мають на озброєнні українські сили, завдають постійні удари не тільки по військових об'єктах на окупованих територіях, але в Росії. Проте загарбники не мають чим протистояти атакам дронів, щоб повністю їх нейтралізовувати.
- Крім того, Сили оборони зараз мають в арсеналі дрони з дальністю ураження 800 кілометрів. Вони можуть завдавати ударів по пускових установках, підводних та надводних кораблях та по стратегічній авіації окупантів.
- Водночас з 1 жовтня Китай обмежив експорт комплектуючих для безпілотників. А ще раніше китайські компанії зменшили об'єми продажі дронів та їхніх компонентів для України. Через це українські виробники безпілотників змушені обхідними шляхами шукати деталі для нових дронів.
- Обмеження, які застосовує Китай, значно ускладнять можливості українських виробників дронів. Однак вони мають досвід з налагоджування зв'язків з постачальниками з Європи, США та Тайваню.