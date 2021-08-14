Змушував брехати журналістам: бойовика судитимуть за катування полонених
Джерело:Офіс генпрокурора
До суду направили обвинувальний акт стосовно українця, який був так званим "заступником міністра інформації" на окупованих територіях. Його звинувачують у катуванні полонених та пропаганді комуністичного режиму.
Крім того, у 2014 – 2015 році бойовик посягав на територіальну цілісність та брав участь у діяльності терористичної організації.
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У чому підозрюють бойовика
- В організації агітаційної роботи серед населення,
- пропаганді ідей "Руського міру",
- висвітлення діяльності терористичної організації;
- дискредитації діяльності української влади, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.
Бойовик катував полонених
З'ясували, що чоловік у підвалах захопленої бойовиками будівлі СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українців брехати російським журналістам. Наприклад, говорити про нібито умисні артилерійські обстріли ЗСУ житлових будинків та про належні умови утримання у полоні.
Якщо українські військовослужбовці відмовлялись, бойовики катували їх.Зверніть увагу! Суддю з Луганська підозрюють у держзраді. У 2014 році вона увійшла до складу робочої групи "народної ради" окупантів, чим зрадила присягу на вірність Україні. Згодом жінка стала заступницею самопроголошеного голови Верховного суду адміністрації Росії в Луганській області.