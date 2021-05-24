На знак протесту: німецька Lufthansa не літатиме над Білоруссю

Все більше авіакомпаній у світі реагують на інцидент із літаком Ryanair, який 23 травня терміново посадили у Мінську. Тепер терпець увірвався німецькій авіакомпанії Lufthansa, літаку якої у понеділок, 24 травня, не дали вчасно вилетіти.
Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що припиняє здійснення авіарейсів над Білоруссю.
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Відтепер літаки авіакомпанії Lufthansa літатимуть в обхід білоруського повітряного простору. Також авіакомпанія не буде здійснювати авіарейси в Білорусь.
Затримання літака Lufthansa у Білорусі
Вдень 24 травня з Національного аеропорту Мінська не міг вилетіти літак авіакомпанії Lufthansa. Відомо, що авіасудно вже було готове до вильоту, аж раптом усім пасажирам наказали вийти з літака.
Що відомо про затримання вильоту Lufthansa
- Літак німецької авіакомпанії повинен був вилетіти з Мінська ще о 14:20, але виліт різко скасували. У пресслужбі летовища заявили, що літак не випускають через нібито електронний лист про можливий теракт.
- Усіх пасажирів, а також їхній багаж повторно оглянули. Літак оглядали білоруські силовики з кінологами та собаками. Однак нічого небезпечного вони так і не знайшли.
- Судно вилетіло до місця призначення, хоч і зі значним запізненням.
Інцидент викликав бурхливу реакцію у світової спільноти, а деякі авіаперевізники одразу ж припинили літати над Білоруссю. До прикладу:
- Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, який досі пролягав через повітряний простір Білорусі. 24 травня перевізник вирішив виконати політ через Україну.
- Літак латвійської авіакомпанії AirBaltic, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. В Україну він потрапив через Польщу.
Крім того, уряд Литви заборонив відбуття та прибуття у країну всіх літаків, маршрути яких проходять через Білорусь. Ухвалене рішення почне діяти з опівночі 25 травня.