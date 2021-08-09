Помаранчева революція, замах на Ющенка і музичні заробітчани: знакові події 2004 року

В Україні 2004 рік асоціюється насамперед з Помаранчевою революцією і виборами нового президента. Протистояння Віктора Януковича і Віктора Ющенка завершилося брудними методами щодо останнього, але і його перемогою.

Загалом у виборчих перегонах брало участь 26 кандидатів, але основних було 2. Окрім серйозних випадків, левову частку історії займають курйози з Януковичем.

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Візит Януковича на Прикарпаття

Зріст Януковича – 193 сантиметри, але навіть такий Голіаф не встояв від "снаряду". Візит на Прикарпаття завершився для нього яйцем у лоб, яке жбурнув на той час 17-річний студент. Зараз Дмитро Романюк працює заступником голови Івано-Франківської ОДА та менеджером Укрзалізниці.

"Поранений" Янукович "яєчного терориста" нібито пробачив. Водночас інтернет вибухнув низкою мемів та політичних флеш-ігор.



Візит Віктора Януковича запам'ятався багатьом українцям / Фото 24 каналу

Замах на Ющенка

У Юлію Тимошенко у 2004 році також кидали яйцем. Голова "Батьківщини" мужньо встояла.

Віктору Ющенку в той період було не до сміху. Унаслідок отруєння, обличчя молодого політика за декілька днів було не впізнати. У його крові знайшли діоксини, які перевищували допустиму норму в тисячу разів.

Кандидат у президенти перебував за крок від смерті. Ющенку довелося терміново припинити президентську гонитву й летіти на лікування в Австрію. Українська влада на той момент заперечувала причетність до інциденту.



Унаслідок замаху, Ющенко був за крок від смерті / Фото AFP

Одна з версій вказує на те, що політика отруїли 5 вересня, коли він мав 2 трапези. Перша – в одного зі засновників "Фокстроту" Володимира Шульги, друга – на дачі заступника голови Служби безпеки України Володимира Сацюка. Там також перебували тодішній соратник Ющенка Давид Жванія та ексголова СБУ Ігор Смешко.

Кожен генпрокурор України з 2004 року заявляв, що коло підозрюваних у справі визначили. Втім, розкрити її досі не змогли. Наразі є 3 версії:

самоотруєння;

спроба влади вбити опозиціонера;

замах іноземних спецслужб.

Вивести кандидата з боротьби за крісло президента так і не вдалося. Рейтинг Ющенка невпинно зростав, а отруєння ще більше мобілізувало демократичні сили.

Військовий парад

За декілька днів до першого туру виборів президента влаштували військовий парад. Він був присвячений 60-річчю визволення України від нацистів. Від звичайного параду в Росії він мало чим відрізнявся:

радянські прапори;

танці під "Катюшу";

запрошення для Володимира Путіна;

цукерка Януковича для Дмитра Медвєдєва.

Не тільки подібні шоу мали принести дивіденди Януковичу. Мовиться про його особливий словесний стиль, що свідчить про кримінальне минуле, і відповідні методи вирішення справ. За непідтвердженими даними, кандидат у президенти побив Георгія Кірпу, Ганну Герман і Олександра Лавриновича.

Перший тур президентських виборів

Доволі рівними виявились і результати виборів у першому турі. Загалом тоді обирали з 24 кандидатів. Серед них фігурували й вкрай незвичні персони, наприклад, Дмитро Корчинський чи "космічних масштабів" політик Леонід Черновецький.

Однак усі розуміли, що головна інтрига розгортатиметься між Ющенком та Януковичем.

Різниця між кандидатами після першого туру склала трохи більше ніж 0,5%. Традиційно Януковича підтримали на Сході та Півдні, а Ющенка – на Заході, Півночі та у центрі країни.

Третім у списку виявився Олександр Мороз, якому виборці надали майже 6% підтримки. Ці цифри мали перейти до Ющенка, адже саме його підтримав соціаліст у другому турі.

Другий тур виборів

Опоненти Ющенка увімкнули весь адмінресурс. Державних службовців та студентів примушували йти на дільниці й віддавати голоси за Януковича. Зокрема, цим грішив ексректор університету Державної податкової служби України Петро Мельник.

Таких дій було недостатньо, тож однією з рис виборів стали фальсифікації. Кандидату від влади "намалювали" 49,5%. З відривом у 3% він переміг Ющенка. Останній не визнав поразки та закликав українців вийти на Майдан Незалежності. Так розпочалася Помаранчева революція.



Помаранчева революція в Україні почалася після 2 туру виборів / Фото "Еспресо"

Помаранчева революція

На головні площі в українських містах виходили сотні тисяч людей. Опозиційні політики зібралися на Майдані у Києві. Протестувальники з різних куточків України почали з’їжджатися до столиці та розбили наметове містечко.

Щодня відбувалися демонстрації й пікети Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабміну. В Україну приїхали закордонні політики. Силовий варіант розгону акції заборонили. Вдячні протестувальники й музиканти прикрашали щити силовиків квітами.



Учасники революції прикрашали щити силовиків квітами / Фото з "Вікіпедії"

Підтримку мав і Янукович – на столичний Антимайдан звозили студентів, бюджетників та шахтарів. "Біло-блакитного" підтримали й делегації росіян, які охрестили революцію "апельсиновим шабашем".

Коли стало зрозуміло, що зачистки не буде, Янукович та його товариші організовували відверто сепаратистські зібрання. Ексголова Донецької ОДА Борис Колесніков пропонував перенести столицю України в Харків. До боротьби залучили й перших леді, говорили про гардероб і громадянство Катерини Чумаченко-Ющенко. Вислови Людмили Янукович про "наколоті апельсини" стали одним із перших українських мемів.

Хто підтримував кандидатів

Характерною рисою протистояння "таборів" була підтримка від музикантів. До Януковича примкнули: Софія Ротару, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Наталія Могилевська та навіть Кузьма Скрябін.

"Помаранчевий" кандидат теж не залишився без музичного супроводу. Тоді за Віктора Ющенка агітували: "Воплі Відоплясова", Руслана, Олександр Пономарьов та "Океан Ельзи". Гімном помаранчевої революції стала пісня "Разом нас багато" гурту "Ґринджоли". Щоправда, згодом вона отримала трішки насмішкуватий відтінок.



Українські музиканти підтримували і Ющенка, і Януковича / Фото з сайту Руху "Чесно"

Майдан не тільки вистояв, а й святкував перемогу 3 грудня 2004 року. Конституційний Суд України скасував результати виборів другого туру та призначив повторне голосування, за результатами якого переміг Ющенко. За "помаранчевого" проголосували 52% виборців, а за "біло-блакитного" – 44,2%. В українців після обіцянок про бандитів і тюрми були вкрай високі очікування від нової влади.

Помаранчева революція – це фіаско Януковича, влади, російських кураторів, які так хвилювались за "легітимного". Майдан 2004 року став репетицією Майдану 2013 – 2014 років, однак без крові – з піснями й танцями.

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Повний випуск програми "Україна 30" про 2004 рік (частина 1): дивіться відео