Знаменита модель plus-size показала свої дитячі фотографії: кумедні світлини

Відома пишнотіла модель Ешлі Грем хизується не тільки пікантними фото, але й дитячими.

Кумедні світлини з'явились на Instagram-сторінці зірки.

На фото знаменита модель позує перед камерами без макіяжу. Але є й світлини, де Ешлі Грем, як і всі діти, надмірно накладла мамину косметику на обличчя. Серед знімків є й особливі, як от кадри зі святкування 14-річчя моделі, або ж з випускного балу. На них Ешлі Грем з помітним темним макіяжем та в чорній сукні позує перед камерами.

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Вбрання американської зірки далеко не фешенебельне, а просте підліткове. Відтак Ешлі Грем постала перед прихильниками звичайною дівчиною зі штату Небраска, що особливо оцінили в соціальній мережі. "Мила", "Неймовірна", "Зачіска така кумедна", "Королева завжди залишається королевою", – не стримуючи емоцій, коментували фотографії користувачі Instagram.