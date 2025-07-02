Знав це з 1992 року, – екскерівник ГУР шокував правдою, чому Україна ігнорувала загрози з Росії
- Олександр Скіпальський заявив, що Росія готувалася до війни з Україною з 1992 року, але на загрози не було реакції через політичну волю.
- Скіпальський вважає, що оточення Леоніда Кучми глушило рішення про реагування на загрози з Росії, сприймаючи їх як здогадки.
Росія готувалась до агресії проти України довгими руками. Окупанти створювали умови, які б не заважали активній протидії.
Про це 24 Каналу розповів військовий і державний діяч, перший начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, зазначивши, що росіяни готувалися до війни з Україною одразу після розпаду СРСР. Це мало документальне підтвердження.
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"Я знав, що ми будемо воювати з Росією ще з 1992 року. Як начальник військової контррозвідки я направляв документи. Ми доповідали президенту, що після Чечні будуть події в Криму", – сказав він.
Чому не було реакції на загрози з боку Росії
Олександр Скіпальський зауважив, що ознаки імперських амбіцій Росії щодо України були помітні вже давно. Зокрема Кремль всіляко намагався утискати кримських татар.
Розмови про те, що Росія може в будь-який час розпочати війну з Україною тривали. Це відбувалось навіть на міждержавних рівнях.
Цілу низку доповідних ми відправляли в адміністрацію (президента України – 24 Канал). Політичної волі в оточенні Леоніда Кучми й, можливо, в нього самого не було,
– зазначив перший начальник ГУР МО України.
На його думку, якщо у Кучми колись і виникали питання щодо необхідності реагувати на доповіді розвідки, то його помічники могли переконувати тодішнього президента України, що це всього лиш здогадки націоналістичного генерал-лейтенанта.
На цьому кучмівське оточення глушило рішення про реагування (на загрозу з боку Росії – 24 Канал),
– припустив Олександр Скіпальський.
За його словами, військова розвідка немає повноважень проводити захисні операції всередині України щодо ліквідації внутрішніх ворогів. Це лише в силах СБУ.
До слова, Леонід Кучма ставав президентом України двічі. Перший термін з 1994 по 1999 роки. Другий – з 1999 по 2005 роки.