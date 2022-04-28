Знайдемо усіх російських нелюдів, які вбивали й катували українців, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Глава держави наголосив – жоден росіянин не уникне покарання за злочини проти нашої країни та громадян.

Росйські окупанти вчинили багато звірячих злочинів проти українців, цивілізований світ визнає геноцид нашої нації. Україна знає ім'я кожного росіянина, який перетнув наш кордон та чинив зло проти наших громадян.

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Обіцянка Зеленського

У своєму зверненні до українців президент наголосив – від відповідальності не зможе втекти жоден російський нелюд.

Ким би вони не були, де б вони не ховалися – ми усіх їх знайдемо і змусимо відповідати,

– пообіцяв Зеленський.

Він додав, що перші 10 окупантів з 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які коїли злочини проти українців у Бучі, вже отримали статус підозрюваних. Слідчим детально відомі усі їхні особисті дані та подробиці діянь у Бучі.

"Кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності", – запевнив глава держави.

Деякі злочинці можуть не дожити до суду – їхню бригаду перекинули у Харківську область, де опквитатися з ними зможуть герої ЗСУ.

Злочини проти українців

Як повідомив мер Бучі, росіяни мали списки людей на знищення. Парламент Канади визнав звірства окупантів геноцидом, а Україна вже 10 нелюдів, які коїли злочини проти українців: є їхні фото та перелік діянь.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців