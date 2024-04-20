Знайдено автівку, в якій були нападники: нові деталі вбивства поліцейського на Вінниччині

На території Вінницької області знайшли автівку, що належала двом чоловікам, які розпочали стрілянину. Водночас самих нападників наразі продовжують розшукувати.

Також на місці було знайдено боєприпаси. Про це сказав керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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План перехоплення

На території Вінницької та суміжних областей зараз проводиться ряд слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування нападників.

Я можу зазначити, що дані особи є військовослужбовцями Збройних Сил України. Хочу звернутись до населення: якщо будь-які особи мають важливу інформацію, прошу зателефонувати за номером 102,

– сказав Олексій Рихлюк.

В мережі публікують фото автомобіля, який належав нападникам / Фото: місцеві ЗМІ

Раніше очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зловмисники повинні відповісти за всією суворістю закону. Він наголосив, що неважливо, в якому одязі були ці чоловіки, хто вони та в якому вони стані перебували. За словами Клименка, виправдань цьому злочину бути не може.

Стрілянина в Гайсинському районі: що відомо

20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області, працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Згодом в Нацполіції повідомили, що загиблий поліцейський – 20-річний Максим Зарецький. Він був єдиним сином у родині. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.

Напарник Максима Зарецького, Максим Шарапанський, зазнав поранення. Як повідомили Суспільному джерела, його життю нічого не загрожує. Хлопець перебуває в Бершадській районній лікарні.

Як пишуть у мережі, нападниками можуть бути батько та син – Валерій та Віталій Васілаке. Зазначається, що батько був за кермом, а відкрив вогонь саме його син.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття представникам Нацполіції та рідним і близьким загиблого правоохоронця. Світла пам'ять.