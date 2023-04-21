Знаємо усе, – Буданов доповів Зеленському про плани росіян на найближчий період

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Кирило Буданов доповів, що наша розвідка знає про всі плани ворога у найближчий період.

Засідання Ставки відбулось 21 квітня. Президент України розповів, що на Ставці обговорювали виробництво ракет і боєприпасів нашими підприємствами.

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Що обговорили на засіданні Ставки

Президент України розповів, що на Ставці проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту.

Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам,

– заявив Володимир Зеленський.

Також український лідер додав, що на Ставці Головнокомандувача обговорювали питання налагодження виробництва вітчизняними підприємствами. Зокрема, мовилось про виготовлення:

ракет;

боєприпасів.

Що відомо про попереднє засідання Ставки

Варто зазначити, що буквально 17 квітня також проводили засідання Ставки Головнокомандувача. На зустрічі слухали про оперативну обстановку на передовій. Тоді українська розвідка також розповіла про ймовірні дії російських окупантів у найближчий період. На засіданні учасники:

обговорили питання забезпечення наших військових зброєю та боєприпасами, зосередивши увагу на внутрішньому виробництві;

проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками, потенціал збільшення виробництва всіх видів ракет і боєприпасів;

говорили про укомплектування та оснащення новостворених бригад особовим складом і технікою.