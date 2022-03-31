Знаємо все про всіх: українська розвідка звернулась до військових і народу Білорусі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози Білорусі та не планує жодних агресивних дій щодо сусідньої держави.

Щоб донести цю інформацію військовослужбовцям збройних сил Білорусії, розвідка України опублікувала звернення із закликом відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни.

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Звернення української розвідки

Головне управління розвідки висловило надію, що білоруські військовослужбовці не пожертвують своєю совістю заради чужої війни.

Злочини щодня окупантами злочину проти мирного населення, у тому числі проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю,

– йдеться у зверненні.

Розвідка запевнила, що Україна володіє персональними даними всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну і заздалегідь програшну війну.

До речі, Росія почала підтягувати особовий склад із території Білорусі. Про це 31 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

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