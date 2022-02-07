"Знайшли точки дотику": Україна та Німеччина мають проєкт рішення щодо зброї
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своєю колегою Анналеною Бербок. Вони обговорили постачання зброї для нашої держави.
Країни навіть знайшли спільні точки дотику. Про це Кулеба розповів на пресбрифінгу, повідомляє 24 канал.
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Кулеба: Ми знайшли точки дотику
За його словами, важливим є не те, що саме Німеччина не може зробити. Варто звернути увагу на те, що вона може та має намір зробити для підтримки України у сфері оборони та безпеки.
Наше завдання полягає в тому, щоб знайти точки дотику і рішення. Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення,
– наголосив Кулеба.
Міністр закордонних справ зауважив, що сторони провели дуже відверті перемовини. "Тепер чекатимемо на крок від німецького уряду", – додав він.
Повний спільний брифінг Бербок та Кулеби: дивіться відео
Питання зброї Німеччини для України: головне
- На тлі агресії Росії проти України багато міжнародних партнерів продовжують постачати зброю нашій державі. Однак Німеччина відмовляється це робити.
- Водночас німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що держава-агресорка матиме жорсткі наслідки за повномасштабний наступ на Україну.
- З'явилась ідея про "вибіркове" постачання озброєння в Україну. Це запропонували зробити у Християнсько-демократичному союзі.
- Міністерка оборони Німеччини заявила про те, що держава збирається надіслати 5 тисяч захисних військових шоломів. Однак Україна досі їх не отримала.
- Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Німеччини і попросив її не блокувати постачання зброї для нашої держави.
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