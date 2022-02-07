"Знайшли точки дотику": Україна та Німеччина мають проєкт рішення щодо зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своєю колегою Анналеною Бербок. Вони обговорили постачання зброї для нашої держави.

Країни навіть знайшли спільні точки дотику. Про це Кулеба розповів на пресбрифінгу, повідомляє 24 канал.

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Кулеба: Ми знайшли точки дотику

За його словами, важливим є не те, що саме Німеччина не може зробити. Варто звернути увагу на те, що вона може та має намір зробити для підтримки України у сфері оборони та безпеки.

Наше завдання полягає в тому, щоб знайти точки дотику і рішення. Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення,

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ зауважив, що сторони провели дуже відверті перемовини. "Тепер чекатимемо на крок від німецького уряду", – додав він.

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