Знайшли зрадника, який показав підземні ходи, – Геращенко розповів про штурм "Азовсталі"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поділився новою інформацією щодо атаки росіян на "Азовсталь", що в Маріуполі. За його даними, ворог зумів знайти серед працівників комбінату зрадника.

За словами Геращенка, російські окупанти змогли проникнути на територію "Азовсталі" завдяки допомозі якогось електрика.

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Радник глави МВС про штурм "Азовсталі"

Зрадник показав ворогу підземні тунелі, через які можна потрапити на територію заводу. Антон Геращенко додав, що 3 травня російські загарбники почали штурмувати ці ходи, активно використовуючи інформацію, яку отримали від свого "помічника".

Який (зрадник – ред) обов'язково отримає свою кулю або цеглину по голові,

– підкреслив Геращенко.

Геращенко також заявив, що саме тому до окупованого Маріуполя й прибув російський пропагандист Володимир Соловйов. Згідно з інформацією радника глави МВС, Соловйову пообіцяли, що він зможе зняти на камеру "перемогу" російських загарбників над захисниками України. Причому це мало статися ще вчора, 3 травня.

Реалізувати свій задум ворог не зміг. Українські військові продовжують чинити опір окупантам. Геращенко наголосив, що цей приклад героїзму та мужності назавжди стане частиною підручників.

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