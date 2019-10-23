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      Знайшли немовля, яке невідома жінка викрала на Київщині: фото

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      Знайшли дитину, яку викрали у Києві 23 жовтня 2019 - новини
      Знайшли викрадене у Києві немовля / Фото з Facebook

      Правоохоронці знайшли 3-місячного хлопчика, якого невідома жінка викрала у матері вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське на Київщині. Зловмисницю затримали у селищі Софіївська Борщагівка.

      У поліції Київської області розповіли, що встановили особу викрадачки. Згодом її разом з хлопчиком розшукали на Київщині.

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      Викрадене у селищі Коцюбинське немовля знайшли. Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики,
      – наголосили у поліції.

      Правоохоронці вже затримали зловмисницю. Наразі вони з'ясовують усі обставини та причини викрадення немовляти.


      Поліцейські знайшли викрадену на Київщині дитину 

      За фактом викрадення дитини у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Жінці-викрадачці загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Як викрали немовля?

      Невідома жінка вранці 23 жовтня приїхала в Коцюбинське, аби познайомитися з незаможною сім'єю дитини. Вона нібито хотіла надати людям допомогу та обміняти дитячі речі.

      Вона зустрілась з матір'ю дитини і жінки вирішили прогулятись по місту. У цей час мати зайшла в поштове відділення і попросила невідому потримати її маля. Тоді зловмисниця і викрала 3-місячну дитину та втекла з нею на сірому легковику.

      Поліція ввела у столиці план "перехоплення". За кілька годин патрульні зупинили машину викрадачки, проте її в авто не було. Водій автомобіля дав свідчення правоохоронцям.

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини
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