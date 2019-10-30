Знайшли збоченця, який в Обухові намагався роздягнути 7-річну дівчинку
На Київщині п’ять днів шукали збоченця, який у під’їзді хотів роздягнути школярку. Вчинити злочинний намір йому не вдалося.
25 жовтня Обухів сколихнула новина про збоченця, який намагався в одному з під’їздів розбестити дівчинку. Він хотів її роздягнути, однак йому це не вдалося.
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Правоохоронці склали його фоторобот та оголосили у розшук. Як повідомили у поліції Київщини, чоловіка вже затримали. Це місцевий 35-річний житель.
Проти нього вже відкрили кримінальне провадження. Поліція клопотатиме про те, щоб його тримали під вартою.
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