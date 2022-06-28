Знають диявола Путіна в обличчя, – Давидюк назвав держави, які допомагатимуть навіть поза НАТО

Дуже дивною є позиція Угорщини, яка сама була зґвалтована в минулому столітті росіянами, а сьогодні активно їм підігрує, це вказує на комплекс жертви. Ось такі країни, як Угорщина, нам у друзі не потрібні. Адже такі "друзі" можуть підставити у будь-який момент.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що найбільшими друзями України є – Польща, Естонія, Латвія, Литва та Велика Британія.

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Це ті країни, які знають диявола в обличчя і знають, що цей диявол – Путін,

– зазначив Давидюк.

"Але є ті країни, що розуміють світову важливість тієї війни, яку провадить Росія проти України. Це ж не лише про український кордон чи про наших людей. Ця війна про світ і про те, чиї принципи будуть враховані у наступному столітті", – додав Микола Давидюк.

За словами політолога, якщо світові лідери хочуть, аби Україна програла – нехай. Тоді Росія і Китай правитимуть у світі так, як вони зараз керують у власних державах.

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