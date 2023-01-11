В Одесі пожартували про чиновника з Еритреї, який обіцяв Росії повернути пам’ятники

Нещодавно зносом пам'ятника Катерині в Одесі обурився посол африканської країни Еритреї в Росії Петрос Цеггай. Він ще за радянських часів навчався в Одесі, а зараз висловився на кшталт, що пам’ятник "неважко буде відновити".

Про знос пам'ятника Катерині в Одесі вже ніхто не згадує. Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, хіба що дуже "велика країна", союзник Росії, Еритрея відреагувала не те, що будуть повертати пам'ятники.

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Речник підкреслив, як виявилось, цей еритрейський чиновник начебто вчився в Одесі і йому дуже подобалась Катерина.

"Я хочу йому нагадати, що коли він вчився, судячи з його віку, Катерини й близько там не було. Тому або він збрехав, або дуже хотів сподобатись Росії",

– наголосив Братчук.

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Про пам'ятник Катерині вже не згадують

На його думку, про те, що одесити позбавились пам'ятника Катерини, вже давно забули.

"Я не бачу, що хтось з цього приводу розгортає роботу в соціальних мережах. Зараз є більш болючі точки. Наприклад, мобілізація", – зауважив він.

За його словами, коли в Росії починаються розмови про мобілізацію, яка й не припинялась там, росіяни починають закидати нам фейки.

Мовляв, в Одесі, зокрема, на залізничному вокзалі забирають людей силоміць, навіть з обмеженими фізичними спроможностями, і везуть до найближчого військкомату. До речі, від залізничного вокзалу можна й пішки дійти,

– розповів речник Одеської обласної військової адміністрації.

Також він назвав ще одну таку болючу точку – енергетичний ринок.

"Знову розповсюджують фейки, що віддаємо енергію на Київ та Львів та експортуємо її", – зазначив Братчук

Він наголосив, що такі теми зараз найбільш розповсюджені, а про пам'ятник Катерині вже не згадують.

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