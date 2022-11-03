ЗАЕС повністю знеструмлена: що це означає зараз та чого чекати за 15 діб

Російські окупанти в черговий раз знеструмили Запорізьку АЕС своїми обстрілами. Зараз станція працює на дизель-генераторах, палива до яких залишилося всього на 15 діб.

Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. За його словами, відключення ЗАЕС від електрики вже траплялося раніше через дії російських окупантів.

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Що буде на ЗАЕС через 15 діб

Як наголошує Їжак, варто або поновлювати паливо в дизель-генераторах, або під'єднати станцію до загальної електромережі. Тоді можна запускати реактори або просто живити систему охолодження від зовнішніх джерел.

Вони хочуть знову дійти до ситуації, коли все буде на межі аварії з витоком радіації через перегрів енергоблоків. Так окупанти шантажуватимуть світ, що треба дозволити Росії під'єднати станцію до російських джерел через Крим, на чому замкнеться процес анексії станції,

– вважає Їжак.

Не варто відкидати варіант, що окупантам дійсно вдасться приєднати ЗАЕС до російської електромережі, щоб подавати електроенергію на тимчасово окупований Крим. Свого часу вони змогли надавати власну електрику на півострів за допомогою китайського обладнання. Якщо це таки станеться, то росіяни можуть почати вимагати у світу, щоб Україна припинила контрнаступ.

На думку Їжака, у відповідь на такі дії окупантів потрібно запроваджувати санкції проти Росатома та атомної енергетики Росії. Світ обов'язково відреагує, але важливо зробити це швидко і рішуче.

"Думаю, світ цього не проковтне. Дії Росії екстравагантні. Анексувати найбільшу АЕС Європи і сказати, що вона їхня, бо там їхні війська. Це крок, який не можна проковтнути. Але якою буде реакція – невідомо. Хоча вона обов'язково буде. Зупинити процес анексії станції можна деокупацією та санкціями проти Росатома",

– підкреслив Їжак.

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