Зниклі безвісти під час війни: як їх шукають і що слід знати рідним, аби не потрапити до шахраїв

Унаслідок російської агресії загинули та постраждали десятки тисяч українців, чимало людей опинилися в полоні країни-агресорки або ж були незаконно вивезені на її територію. Однак, окрім цього, в нашій країні зникло дуже багато українців – як дітей, так і дорослих.

Станом на червень 2025 року відомо, що в розшуку перебуває понад 70 тисяч осіб. Це і цивільні громадяни, і військові, іноземці, особи без громадянства. Багатьох із цих людей чекають вдома рідні, які не можуть знайти собі місця, бо не знають, що трапилося з їхніми близькими та чи живі вони.

Серед тих, хто в Україні зараз займається координацією розшуку – Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Саме ця установа надає допомогу родичам, а також комунікує з ними щодо того, чи вдалося знайти особу, чи пошуки все ще тривають.

Як шукають людей, що зникли безвісти, які виклики проходять їхні родичі, як розшукують, виявляють та ідентифікують таких осіб – читайте в матеріалі 24 Каналу. Ми побували на брифінгу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова та розповідаємо найважливіше.

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Які функції виконує Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти

Із серпня 2023 року формування політики з дотримання норм міжнародного гуманітарного права в частині розшуку зниклих безвісти визначено за Міністерством внутрішніх справ. Саме сюди входить Секретаріат Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.

Основні функції секретаріату визначені профільним законом про правий статус осіб зниклих безвісті. Якщо ці функції згрупувати, можемо їх поділити на наступні:

По-перше, це збір , аналіз , обробка та обмін інформацією щодо зниклих безвісти . Це все відбувається за допомогою використання Єдиного реєстру осіб зниклих безвісті – великої бази даних, яка накопичує інформацію з усіх наявних джерел щодо факту зникнення безвісти особи.

, , та . Це все відбувається за допомогою використання – великої бази даних, яка накопичує інформацію з усіх наявних джерел щодо факту зникнення безвісти особи. Друге завдання – це комунікація з родинами зниклих безвісти. Для реалізації цього завдання створено гарячу лінію 1698, куди можуть звернутись родини й взагалі будь-хто, кому відома інформація про зниклих безвісти.

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Артур Добросердов розповів, що представники секретаріату, які є в 14 регіонах, постійно комунікують із родинами, проводять індивідуальні та групові зустрічі. Це допомагає розв'язати питання, які є в родини, допомагає розуміти, які є складнощі в процесі пошуку і розшуку.

Також, окрім цього, в нас відбуваються в Києві кожну середу зустрічі за моєю участю в нашому офісі. Як правило, це зустрічі з об'єднаннями родин, з громадськими організаціями. З найактивнішими представниками цих груп, які приходять з питаннями, і в більшості випадків ми можемо надати певні відповіді, а якщо відповідь надати не можемо, ми пояснюємо, в чому проблема, який є шлях, і як цей шлях пройти нам разом,

– наголосив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти.

Також секретаріат розробив анкету щодо зниклого безвісти. Це теж форма обмінної інформації, яка допомагає всім органам, які займаються пошуком і розшуком. Цю анкету можна подати через сайт Міністерства внутрішніх справ, сервіс для громадян, там є відповідний розділ – подати анкету по зниклому безвісти.



Анкету можуть подати не тільки рідні або близькі, а взагалі будь-хто. Її можна подавати багато разів, якщо з'явилася якась нова інформація.

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Куди ще доцільно звернутися щодо зниклих безвісти

Артур Добросердов поділив ситуацію зі зниклими безвісти особами на дві основні версії, які перевіряють правоохороці:

Перша версія – це те, що особа може перебувати в полоні або в заручниках. Для того, щоб перевірити цю версію, необхідно звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і до Національного інформаційного бюро. Саме ці органи працюють і вживають ці заходи, щоб з'ясувати ці обставини.

Доцільним є звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, бо інформація від країни-агресора про підтвердження офіційного полону якраз надходить через канали Міжнародного комітету Червоного Хреста,

– сказав Добросердов.

Що стосується версії можливої загибелі особи, яка зникла безвісти, то саме для цього родини звертаються в органи Національної поліції, реєструється кримінальне провадження і проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі відібрання біологічного матеріалу.

Чим більше і чим актуальніше буде інформація щодо зниклого безвісти, тим більша ймовірність перевіряти одну і другу версію і якомога швидше отримати результати,

– зазначив уповноважений з питань зниклих безвісти.

Він також наголосив, що варто розуміти, що, якщо на сьогоднішній день кількість зниклих безвісти – це понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталося з цими людьми, можна буде дізнатися після завершення війни або хоча б активної фази бойових дій. Це відбудеться тоді, коли зі сторони країни-агресора українська сторона отримає інформацію щодо всіх осіб, які перебувають в полоні або в заручниках. І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях.

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Як ідентифікують тіла зниклих безвісти, що прибули в Україну після репатріації

Артур Добросердов зазначив, що в більшості випадків тіла, які надходять у межах репатріації, в складному стані для ідентифікації. Тобто, провести їхнє візуальне впізнання в більшості випадків неможливо.

Звичайно, є випадки, коли можливо працювати з відбитками пальців або провести певні маніпуляції для того, щоб ці відбитки пальців відновити.

Однак найбільше результатів щодо ідентифікації здобуваються саме під час проведення молекулярно-генетичних експертиз, або ж, як їх називають ще – ДНК-експертизи.

Родина або військовий підрозділ, або будь-хто інший подав заяву щодо розшуку особи, зниклої безвісти, після цього починається етап, коли треба відібрати зразки біології, помістити їх в електронний реєстр геномної інформації людини,

– пояснив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти.



Артур Добросердов розповів, який алгоритм дії під час розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Зразок біології може відібрати слідчий або за його дорученням, або з його відома криміналіст або оперативний працівник. Ця процедура зовсім не є складна, а також абсолютно безкоштовна.

За допомогою спеціального приладу з внутрішньої сторони щоки береться зразок біології. Надалі слідчий призначає експертизу, яка досліджує цей зразок і виводить ДНК-профіль. Його в цифровому вираженні поміщають в електронний реєстр геномної інформації.

З іншої сторони, як зауважив Добросердов, коли надходить тіло з поля бою або з репатріації, судмедексперт за участі слідчого відбирає цей зразок, і далі призначається аналогічна молекулярно-генетична експертиза, виводиться ДНК-профіль, який так само поміщають в електронний реєстр геномної інформації. Ці зразки там перебувають на постійній основі, і щосекунди відбувається їх порівняння між собою.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, пояснив, що родина може перевірити, чи їхній ДНК-профіль вже внесено до реєстру. Є два способи це зробити:

Перший – зателефонувати за номером, вказаним на сайті Експертної служби , і дізнатися інформацію тільки про свій зразок.

, і дізнатися інформацію тільки про свій зразок. Другий – заявники та рідні-близькі осіб, зниклих безвісти, в кримінальному провадженні, а отже мають право ознайомитися з усіма його матеріалами, зокрема й щодо ДНК-зразків. Але перед цим слідчий нагадає про відповідальність за розголошення даних слідства.

Коли експертиза проведена, в матеріалах є висновок експерта і є відповідне інформування про те, що зразок успішно виведено і він поміщений в електронний реєстр геномної інформації людини.

Ще одна опція – наш реєстр здійснює взаємообмінну інформацію з електронним реєстром геномної інформації. І одна із функцій уповноваженого – це надання всієї наявної інформації родичам зниклих безвісти щодо розшуку. Якщо ви звернетеся офіційно на моє ім'я, ми зможемо цю інформацію перевірити й дати вам відповідь, що так, ваш зразок поміщено на сьогоднішній день, він міститься в цьому реєстрі,

– пояснив Добросердов.

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Як вносять дані в Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти, і як загалом ведеться облік

За словами уповноваженого, Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти, був створений у травні 2023 року.

Алгоритм потрапляння інформації наступний: протягом 24 годин з того моменту, як будь-хто подав заяву в поліцію щодо розшуку зниклого безвісти, вся інформація з бази даних поліції відвантажується до цього реєстру. В подальшому співробітники команди секретаріату перевіряють актуальність цієї інформації, чи вона повна, чи необхідно щось уточнити, чи дійсно мав місце факт зникнення саме за особливих обставин, тобто під час ведення бойових дій, під час окупації територій, надзвичайних подій техногенного або природного характеру.

Після цього я, як уповноважений, верифікую запис по кожній особі, і після цього ця особа набуває статусу зниклого безвісти. Цей статус є гарантією того, що держава буде шукати цю особу. Буде шукати, поки не буде встановлено один або другий факт. Перший, ця особа повернеться жива і здорова. Другий факт, це коли слідчий або прокурор винесуть процесуальне рішення щодо ідентифікації особи,

– пояснив Артур Добросердов.

Він також зауважив, що зараз дуже багато дискусій ведеться з приводу того, що родини звертаються до суду із заявами про оголошення померлими. Але в законі чітко написано, якщо суд виносить таке рішення, розшук такої особи далі буде тривати, поки її не знайдуть.

Після того, як з'явився обліковий запис щодо зниклого безвісти, починається етап номер два – реєстр починають наповнювати інформацією з усіх можливих інших джерел.

Тобто, якщо родина подала через певний час анкету, ми її передивились. Можливо, є якісь помилки, зв'язались з родиною, попросили уточнити, надати більш якісні фото. Ми догрузили ці облікові дані. Прийшов певний час, надійшли результати ДНК-експертизи, ми прикріпили цю інформацію, що один або два родичі або з особистих речей зникло в безвісті, змогли привести дослідження і вивести ДНК-профіль,

– наголосив уповноважений.

Надалі Єдиний реєстр також співпрацює, наприклад, із Реєстром збитків, завданих Російською Федерацією проти України. Це міжнародна організація, яка збирає таку інформацію, в тому числі від родин зниклих безвісти. На сьогоднішній день опрацьовано вже понад 20 тисяч таких заявок в автоматичному режимі.

Також зараз реєстр завершує інтеграцію баз даних з нотаріатом. Це допоможе у процедурі встановлення опіки над майном особи, що зникла безвісти.

У нас є обмін даними з Координаційним штабом, у нас постійно відбувається обмін даними з Національним інформаційним бюро. Як тільки надходить підтвердження полону офіційне, ми цю інформацію також додаємо до реєстру. Але навіть якщо в нас підтверджений полон офіційно або неофіційно, запис і статус залишаються, поки особа не повернеться додому,

– зазначив Артур Добросердов.

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Що робити, коли в зниклих безвісти немає рідних, які могли б здати матеріал для ДНК

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, пояснив, що, якщо мовиться про тих, хто зник безвісти, зокрема військових, і вони не мають рідних, вже налагоджено співпрацю з військовими підрозділами та існує такий список, де родини не отримали сповіщення.

Якщо ми бачимо, що не звернувся ніхто зі знайомих, або інших рідних, або представники військового підрозділу, уповноважений має право сам самостійно ініціювати реєстрацію кримінального провадження і, відповідно, оголошення в розшук. В такому випадку один з основних методів, які використовуються – слідчі шукають особисті речі, які зберігаються у військовій частині та виводиться профіль ДНК з особистих речей. Так, це трошки важче, ніж ДНК-профіль від рідних близьких, але така практика існує і вона доволі таки успішно дає результат,

– пояснив Добросердов.

Що стосується цивільних, то в цьому випадку моніторяться ЗМІ, які працюють на окупованих територіях, й та інформація, яка там поширюється. Секретаріату також допомагають різні громадські організації, які накопичують цю інформацію, і з певною періодичністю звертаються до нього, щоб можна було звірити, чи ці особи оголошені в розшуку.



Детальний алгоритм щодо розшуку осіб, зниклих безвісти / Інфографіка МВС України

Стосовно роботи зі збору інформації щодо безвісти зниклих дітей, за словами Добросердова, тут є своя специфіка, насамперед тому, що на візуальну ідентифікацію дитини, яка кожен рік зовні дуже змінюється, потрібно витрачати набагато більше часу.

Але всі діти користуються соцмережами, і це дає нам певні можливості для фіксації. Особливі проблеми виникають тоді, коли дітям, які зникли безвісти, починають змінювати установчі дані щодо ПІБ, національності й так далі,

– зазначив уповноважений.

Артур Добросердов також підкреслив, що в самому Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти, інформація залишається захищеною. За словами уповноваженого, не було жодного випадку, коли фіксували факти втрати або будь-якого пошкодження інформації, яка перебуває в реєстрі.

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Яких основних помилок припускаються рідні під час пошуку зниклих безвісти

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, зазначив, що однією з основних помилок, яких припускаються рідні людини, що зникла безвісти, є поширення чутливої інформації про неї.

Добросердов пояснив, що створюється дуже багато майданчиків, які займаються збором інформації не для того, щоб розшукувати, а для того, щоб у певних випадках нею користуватися, також мовиться і про шахраїв. В інших випадках цією інформацією можуть скористатися спецслужби країни-агресора.

В деяких випадках ці майданчики існують просто для того, щоб збільшувати кількість аудиторії щодо перегляду і так далі.



Добросердов дав рекомендації, що не треба робити, аби не ускладнювати пошук зниклих безвісти / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Точна рекомендація щодо поширення інформації – подумайте, чи вона не нашкодить тій особі. Що стосується військових, ця інформація дуже є чутлива. Я б не поширював цю інформацію, де люди у формі біля військової техніки з іншими побратимами. Передати інформацію в ті державні органи, які я озвучив, це значить, що ви виконали той мінімум, і всі можуть ефективно здійснювати розшук і пошук,

– пояснив посадовець.

Щодо передачі інформації в громадські організації, Добросердов порадив, перш ніж це зробити, слід поглянути на репутацію цих громадських організацій, звернути увагу на те, чи є в цих об'єднаннях або певних соціальних платформах зацікавленість, можливо, в якійсь рекламі або чомусь іншому. Якщо ви бачите, що ця група працює тривалий час і дає результат, тоді так, можливо.

"І що важливо, якщо вам хтось телефонує і ставить певні умови, завдання, і при цьому існує шантаж або саме за таких умов кажуть, що зниклий безвісти буде перебувати в безпеці, одразу звертайтеся до Національної поліції або Служби безпеки України", – резюмував Артур Добросердов.

Якщо у вас є рідні, які зникли безвісти за особливих обставин, звертайтеся до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, що зникли безвісти, на гарячу лінію 1698, або ж до регіональних представників Уповноваженого за контактами, які є на сайті МВС України.