З радарів зник літак з віцепрезидентом Малаві: триває пошукова операція

Літак Сил оборони Малаві зник з радарів після того, як вилетів зі столиці країни. На той момент на борту перебував віцепрезидент країни Саулос Чіліма.

Окрім нього на борту перебувало ще щонайменше дев'ятеро осіб, однак наразі літак зник безвісти. Про це йдеться в заяві офісу президента Малаві.

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Літак із віцепрезидентом Малаві на борту зник з радарів

За даними BBC, літак зник з радарів після того, як вилетів зі столиці країни Лілонгве в понеділок вранці, 11 червня. Борт мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни відразу після 10:00 за місцевим часом.

Після цього президент Малаві Лазарус Чаквера наказав провести пошуково-рятувальну операцію після того, як представники авіації не змогли зв'язатися з літаком. Ба більше, Чаквера скасував свій запланований виліт на Багамські острови.

Серед інших пасажирів рейсу були дружина пана Чіліми, Мері, і низка чиновників з партії Об’єднаного руху за перетворення (UTM) віцепрезидента. Причина зникнення літака поки що невідома.

Громадськість буде в курсі будь-якого розвитку подій у міру встановлення фактів,

– заявили в офісі президента.

Станом на цю хвилину додаткову інформацію з'ясовують. Пізніше буде оприлюднено подробиці стосовно цього інциденту.

Що відомо про Чіліму

Пан Чіліма прямував, щоб представляти уряд на похованні колишнього міністра кабінету Ральфа Касамбари, який помер три дні тому.

До політичної кар’єри він обіймав ключові керівні посади в транснаціональних компаніях, таких як Unilever і Coca Cola. Відомо, що 51-річний Чіліма є віцепрезидентом південноафриканської країни з 2014 року. Чоловік одружений, має двох дітей.

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