Загибель американських солдатів у Литві: Трамп припустив смерть ще одного військового

Уранці 25 березня під час навчань на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви безвісти зникли 4 американських солдати. Дональд Трамп підтвердив, що тіла 3 із них уже знайшли.

Він також припустив загибель четвертого військового. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN, що цитує президента США з Овального кабінету.

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Що відомо про пошуки

У понеділок, 31 березня, у Литві знайшли тіла 3 американських солдатів. Їхню бронемашину M88 Hercules витягли з болота напередодні вночі. Наразі тривають пошуки 4 військового.

Троє вже не з нами, і один, на жаль, напевно, в тій же категорії, але поки що про це не оголосили,

– сказав Трамп.

За його словами, "берег озера ніби обвалився" під вагою техніки, у якій перебували солдати. "Це дуже важка машина, і якщо вони трохи послизнулися, то... мабуть, так і сталося, і вона перекинулася", – припустив президент.

Імена загиблих військовослужбовців США з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії не розголошують до повідомлення їхнім родинам.

Нагадаємо, пошуки проходять складно через умови місцевості та необхідність осушення території. Лише приєднання до транспорту першого тросу потребувало кількох годин занурення в цілковитій темряві.