Зніміть відео в центрі Сєвєродонецька, а не в будці, воно буде останнім, – Гайдай до кадировців

Кадировські війська тіктоку вже встигли зняти відео в Сєвєродонецьку на фоні якоїсь невідомої ганчірки. Ним вони хотіли показати, що місто нібито під їхнім контролем, однак це далеко не так.

Про це в ефірі національного марафону повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує 24 канал. Він зазначив, що в області ситуація залишається важкою, однак у Сєвєродонецьку ворог успіху немає.

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Окупанти закріпились в околицях міста

За словами Гайдая, ворожим війська вдалось закріпитись на околицях Сєвєродонецька у готелі "Мир". Там вони й залишаються досі.

Крім того, як зазначив очільник області, загарбники мають втрати, оскільки українські військові постійно їх обстрілюють та вибивають з готелю. Поки окупанти ховаються, однак далі пройти не можуть.

Пропагандистські відео кадировців

Він розповів, що кадировські тіктокери вже встигли зняти пропагандистський відеоролик. У ньому мовиться нібито про те, що місто під їхнім контролем.

Запрошую будь-яких тіктокерів – зніміть відео в центрі Сєвєродонецька, а не в будці на тлі ганчірки, воно буде останнім для вас,

– заявив Гайдай.

Сєвєродонецьк – наш

Він наголосив, що Збройні Сили України мужньо тримають лінію оборони. Водночас ворог жодного успіху немає та нічого не зайняв.

"Сєвєродонецьк – наш", – зауважив очільник області.

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Відкинули ворога

Також Гайдай повідомив, що російські військові продовжують обстрілювати територію Луганської області, яка підконтрольна Україні. Зокрема в напрямку Золотого, Катеринівки та Тошківки.

"Наші хлопці вибили ворога з Тошківки й закріпились там. Поблизу Попасної до нас прийшло підкріплення, тому в напрямку Комишуваха – Попасна захисники України також відкинули ворога на пару кілометрів", – зазначив Гайдай.

Ситуація в Сєвєродонецьку: останнє

Пресофіцер оперативного командування "Схід" капітан Ілько Божко заявив, що в Сєвєродонецьку продовжуються важкі бої. Однак він наголосив, що окупанти діють неефективно, тому не зможуть захопити місто.

Сьогодні, 29 травня, Сєвєродонецьк мав би відзначати річницю заснування. Однак замість святкувань містяни ховаються у підвалах через постійні обстріли російських нелюдів, які продовжують штурмувати місто.

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили, що російські окупанти продовжують штурмувати місто артилерією. Однак Сєвєродонецьк досі залишається під українським прапором.

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