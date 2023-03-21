Знищений важливий вузол з ракетами: чи помститься Росія за "бавовну" у Криму

У тимчасово окупованому Криму 20 березня пролунали потужні вибухи. "Бавовна" у Джанкої лише підтверджує, що ЗСУ тримають під вогневим контролем північ Криму.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, внаслідок вибухів у Джанкої вдалося знищити ракети "Калібр НК", які перевозили залізницею.

Дивіться також Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно

Також "бавовна" довела, що російська ППО, яку так вихваляють у Кремлі, не може виконувати покладені на неї завдання.

Бурлаков зауважив, що ракет "Калібр" у Росії залишилося не так багато.

"А тут майже на рівному місці знищується велика партія таких ракет. Це щонайменше образливо. А коли це відбувається ще й у день візиту Сі Цзіньпіна до Москви, це ще більш образливо", – зазначив журналіст.

"Ми не маємо думати про помсту Росії"

За його словами, зараз виникає багато питань, чи намагатиметься Росія якимось чином помститися за "бавовну" у Криму. Однак Бурлаков переконаний, що Україну не має турбувати подальша реакція країни-терориста.

"Ми не маємо звертати увагу на те, якою буде помста. Головне у цій ситуації – ми знищили залізничний вузол з важливими для Росії ракетами, яких мало", – наголосив Бурлаков.

Стрім Катерини Соляр та Олексія Бурлакова: дивіться повне відео

Проблеми росіян через вибухи у Джанкої

Журналіст припустив, що вибухи у Джанкої створять серйозні проблеми для країни-окупанта.

Ймовірно, тепер росіяни не будуть підвозити до Джанкою ці ракети й не будуть розміщувати на півночі Криму бази з важливим боєкомплектом. А їм треба це робити, аби забезпечувати своє угруповання на Херсонщині та Запоріжжі,

– зазначив Бурлаков.

Він додав, що, ймовірно, росіяни надалі намагатимуться везти військову техніку та снаряди не через Крим, а через Маріуполь. Однак, за словами журналіста, дорога на Маріуполь також може прострілюватися.

Відтак, ситуація загалом складається на користь України, а окупантам доведеться докласти величезних зусиль, аби вберегти свої ресурси.

"Бавовна у Джанкої": останні новини