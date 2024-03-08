Збивали літаки щодня: боєць 3 ОШБр відповів, як втрати російської авіації позначились на фронті
У лютому Сили оборони України збили аж 13 російських літаків. Це дало свій позитивний ефект на фронті.
Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов, зауваживши, що це дещо вплинуло на ситуацію на фронті.
Дивіться також По кораблю щомісяця і навіть більше: як Україна знищує військовий флот Росії
Ворог перестав використовувати свої літаки у величезних кількостях, як це було раніше. Йдеться також і про гвинтокрили. Це сталося завдяки якісній роботі Сил оборони України.
Ми мали певні "хет-трики", мали певні успішні відрізки, коли збивали ворожі засоби кожного дня. І це дає ефект. Повірте мені, на сьогодні ситуація не стала повністю легкою, але напруга з боку неба зменшилася. Це сталося завдяки вдалій роботі Сил оборони України,
– підкреслив Кудряшов.
Яка ситуація з FPV-дронами
Як наголосив Кудряшов, на фронті сталася справжня "технологічна революція" з появою FPV-дронів. Динаміка їх застосування зростає і з боку наших захисників, і з боку окупантів. Ці дрони використовують буквально 24 на 7. І навіть вночі.
Протидіяти цьому можливо. І зараз виграє той, у кого є найбільше засобів захисту. Тут йдеться як про окопний РЕБ, так і про великі системи на кшталт "Буковель AD", які можуть попрацювати і по таких "пташках" як "Орлан" тощо.
Користуючись нагодою, хочу сказати, що потрібна волонтерська допомога. Засоби радіоелектронної боротьби є великою потребою для наших військових на сьогодні. Чим більше маємо таких засобів – тим безпечніше. І тим вправніше ми долаємо технологічну революцію, яка зараз відбувається,
– зауважив Кудряшов.
Втрати Росії: коротко
- Військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх виробляти. Буквально нещодавно Україна збила за 13 днів 12 літаків типу "Су" та один ДРЛВ А-50.
- Станом на 8 березня Росія втратила понад 422 тисячі особового складу. Крім того, наші захисники знищили 6706 танків, 12798 бойових броньованих машин, 10375 артилерійських систем, 1011 РСЗВ, 704 засоби ППО тощо.
- Сили оборони України знищили командний пункт однієї з мотострілецьких бригад окупантів. Також вдалося знешкодити два комплекси спостереження "Муром-М".