Збивали літаки щодня: боєць 3 ОШБр відповів, як втрати російської авіації позначились на фронті

У лютому Сили оборони України збили аж 13 російських літаків. Це дало свій позитивний ефект на фронті.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов, зауваживши, що це дещо вплинуло на ситуацію на фронті.

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Ворог перестав використовувати свої літаки у величезних кількостях, як це було раніше. Йдеться також і про гвинтокрили. Це сталося завдяки якісній роботі Сил оборони України.

Ми мали певні "хет-трики", мали певні успішні відрізки, коли збивали ворожі засоби кожного дня. І це дає ефект. Повірте мені, на сьогодні ситуація не стала повністю легкою, але напруга з боку неба зменшилася. Це сталося завдяки вдалій роботі Сил оборони України,

– підкреслив Кудряшов.

Яка ситуація з FPV-дронами

Як наголосив Кудряшов, на фронті сталася справжня "технологічна революція" з появою FPV-дронів. Динаміка їх застосування зростає і з боку наших захисників, і з боку окупантів. Ці дрони використовують буквально 24 на 7. І навіть вночі.

Протидіяти цьому можливо. І зараз виграє той, у кого є найбільше засобів захисту. Тут йдеться як про окопний РЕБ, так і про великі системи на кшталт "Буковель AD", які можуть попрацювати і по таких "пташках" як "Орлан" тощо.

Користуючись нагодою, хочу сказати, що потрібна волонтерська допомога. Засоби радіоелектронної боротьби є великою потребою для наших військових на сьогодні. Чим більше маємо таких засобів – тим безпечніше. І тим вправніше ми долаємо технологічну революцію, яка зараз відбувається,

– зауважив Кудряшов.

Втрати Росії: коротко