У 3-тій штурмовій розповіли, чи відчувають вплив ворожого "літакопаду" на бої

Сили ППО упродовж останніх тижнів збили величезну кількість ворожих літаків. Це дещо полегшує ситуацію нашим захисникам, які перебувають безпосередньо на позиціях.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що окупанти надзвичайно активно використовували свої літаки під час боїв за Авдіївку.

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Яка зараз ситуація на Авдіївському напрямку

Як наголосив Жорін, масове збиття ворожих літаків відчувається. Зараз не можна порівняти ситуацію з тою, яка була під час боїв в Авдіївці. Тоді ворожі керовані авіаційні бомби падали буквально кожні пів години.

Безумовно відчувається. Це дуже важливо. Зараз не порівняти те, що відбувалося у самій Авдіївці. Тоді просто ну кожну годину чи навіть пів години падали ворожі керовані авіаційні бомби. Зараз такої активності немає,

– зазначив Жорін.

Звісно, окупанти досі використовують КАБи. Вони щодня прилітають по певних позиціях, але кількість та масовість зараз дещо менша.

Знищення російських літаків: коротко

У лютому російські окупанти втратили аж 13 своїх літаків за менш ніж 2 тижнів. Такі темпи втрат є катастрофічними для загарбників. Відомо, що нашим захисникам вдалося збити ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також – Су-35 та Су-34.

Найбільше літаків вдалося збити в районі Авдіївки. Саме там ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби, що змушує окупантів підлітати ближче до лінії фронту. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також наші захисники вже кілька днів не фіксували в повітрі ворожі літаки А-50. Це полегшує завдання зі знищення ворожих літаків.