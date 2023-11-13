Думають, куди сховати кораблі, – Тизенгаузен сказав, які є ризики для Чорноморського флоту

Зараз одна з головних проблем росіян – захист залишків Чорноморського флоту. Щоразу ворог думає, що надійно захистив чи сховав кораблі. Проте Україна, яка не має власного флоту, однаково відправляє на дно Чорного моря російські судна.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, щоб росіяни не робили, українські оператори надводних дронів кожного разу обходять захист ворога.

Зверніть увагу Втекли якомога далі: чи вплине переміщення російських ракетоносіїв на обстріли України

"Щоразу росіяни думають, куди сховати кораблі, але їм це не вдається. В результаті виходить так, що Чорноморський флот лише скорочується", – мовив Тизенгаузен.

Чому росіяни не можуть захисти свої кораблі: дивіться відео

Це ввійде в історію

Єдиний шанс для Росії зберегти свої вцілілі кораблі – це перекинути їх якомога далі від анексованого Криму. Проте такий вчинок виглядатиме як програшний відступ ЧФ, який тікає від українських атак.

Те, як Україна знищувала хвалений Чорноморський флот обов'язково увійде в книги військової історії,

– зазначив політтехнолог.

Попри небезпеку для свого флоту, росіяни продовжують перекидати кораблі з бухти в бухту в Криму, додаючи роботи нашим операторам. Крім того, щоразу після атаки росіяни намагаються "відплатити". Залежно від того, який удар завдає Україна, так відповідають росіяни.

"Наприклад, якщо надводні дрони вражають ціль, то окупанти б'ють по Одесі й потім пишуть, що нібито знищили центр виробництва безпілотників. Проходить трохи часу БпЛА знову припливають й створюють проблеми росіянам. Якщо удар здійснено з повітря ракетою Storm Shadow або SCALP, то загарбники у відповідь б'ють по аеродрому й кажуть буцімто знищили об'єкт", – додав Тизенгаузен.

Останні втрати Чорноморського флоту