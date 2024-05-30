Мінус 2 катери у Криму: як Росія використовувала знищені "Тунці"

ГУР повідомив про знищення двох катерів "Тунці" у Криму за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. У росіян є проблеми із ефективною протидією морським дронам України, тому й були знищені ці катери.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що росіяни використовували "Тунці" для патрулювання та спостереження ситуації в Чорному морі. Також вони могли здійснювати диверсійну діяльність.

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Як Росія використовувала знищені "Тунці"

Коваленко розповів, що ці катери є небезпечні, адже вони можуть не лише здійснювати патрулювання прибережної зони, а й диверсійну діяльність. Тому їх знищення – це знищення потенційної бойової одиниці.

"Тунці" – це кораблі 4 рангу, які залишаються на узбережжі насамперед для патрулювання, тому росіяни ніяк їх не убезпечили. Крім цього, окупанти використовують їх для патрулювання Керченського мосту, тому вони потрібні Росії для підтримки рівня спостереження ситуації в Чорному морі.

У такий спосіб були знищені в перспективі можливості росіян щодо перехоплення з катерів якихось надводних об'єктів або для підвищення їх рівня спостереження з морського рівня,

– підкреслив військово-політичний оглядач.

Проблеми росіян у відбитті атак ГУР

За словами Коваленка, росіяни не мають ефективної протидії морським дронам. Максимальний дієвий засіб – це ударні гелікоптери, які не є ефективними вночі. Також росіяни мають проблему з оперативною роботою у складних метеоумовах.

Це впливає на якість пілотування та виконання бойового завдання. Тому і підвищується вірогідність ураження об'єкта саме вночі,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Однак Україна використовує морські дрони й вдень, намагається нанести ураження в будь-який час доби. Це свідчить про постійний тиск на тимчасово окуповані території Криму.

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